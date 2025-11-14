Egmating strebt Revanche gegen Kirchheim II an: „Vermessen zu sagen, wir hauen die weg“

Nach der 0:3-Hinspielniederlage trifft der TSV Egmating am Freitag erneut auf den Kirchheimer SC II und setzt dabei auf seine jüngste Siegesserie.

Nach nur drei Wochen gibt es am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr im Hans-Heiler-Stadion) für Thomas „Dammerl“ Brunner und seine Egmatinger Kreisklasse-Kicker ein Wiedersehen mit der zweiten Mannschaft des Kirchheimer SC. So will es der Spielplan. Gute Gelegenheit für die „Wölfe“, sich an der Reserve des KSC für das 0:3 aus dem Hinspiel zu revanchieren. Was nicht unrealistisch scheint. Denn seit jenem Duell hat der TSV Egmating mächtig aufgetrumpft, sechs Punkte geholt, elf Tore geschossen, keinen Gegentreffer zugelassen.

Anders die Kirchheimer, die seitdem nur ein Spiel bestritten und das mit 0:3 (gegen den SCBV II) verloren. „Wir haben Selbstvertrauen getankt“, sagt Brunner, „deshalb sind wir aber nicht so vermessen zu sagen, wir hauen die jetzt weg.“ Den Revanchegedanken kann er aber nicht in Abrede stellen. „Nur Daniel Heinzl fehlt“, so der TSV-Coach, der als Motto für das letzte Punktspiel des Jahres ausgegeben hat: „Zuhause nicht verlieren.“