Eglmeier und die TSG Laaber – Liebe auf den ersten Blick Obwohl die künftige Klassenzugehörigkeit ungewiss ist, ist die Trainerverlängerung längst beschlossene Sache von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Gibt seit letztem Herbst beim Kreisklassisten TSG Laaber die Kommandos: Christian Eglmeier. – Foto: Felix Schmautz

In der Regensburger Kreisklasse 3 hat die TSG Laaber diese Saison einen schweren Stand. Vor den letzten acht Terminen rangiert man mit 14 Punkten aus 18 Spielen (4/2/12) auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist aktuell sieben Zähler entfernt. Insbesondere die vielen individuellen Fehler sind ein Problemherd. Trotzdem herrscht Zuversicht am Kalvarienberg. Was das unterstreicht: Längst hat die TSG – unabhängig vom Saisonausgang – mit ihrem Trainer verlängert.

Inmitten der laufenden Saison wurde Christian Eglmeier als neuer Übungsleiter installiert. Der Beratzhausener folgte auf Stefan Ogurek, der nach einem holprigen Saisonstart von sich aus einen Trainertausch angeboten hatte. Seine Zusage in Laaber hat Eglmeier nicht bereut. Ganz im Gegenteil: „Menschlich ist alles unglaublich hier. Der ganze Verein hat mich und meine Familie sehr herzlich aufgenommen. Die Jungs sind Pfundskerle mit einem super Charakter und ein eingeschworener Haufen, der zusammenhält – sowohl auf als auch neben dem Platz. Hier lebt einfach jeder den Verein, egal ob Abteilungsleiter, Platzwart, Grillmeister oder die Crew beim Verkauf. In Laaber ist es wie in einer großen Familie, wo man sich auf Anhieb wohlfühlt“, berichtet der 49-Jährige.



Unter der Regie des neuen Coaches holte die Laaberer Mannschaft bislang magere sechs Punkte aus sieben Spielen. „Die Trainingsbeteiligung liegt meistens bei 18 bis 25 Mann und es ziehen alle gut mit. Doch durch zu viele individuelle Fehler und dem momentan mangelnden Selbstvertrauen schenken wir einfach zu viele Punkte her“, erklärt Eglmeier, der fest an den Kreisklassen-Erhalt glaubt: „Ich habe in der kurzen Zeit gesehen, was in dem Team steckt und bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten Wochen noch die nötigen Punkte holen werden, um die Klasse zu halten.“ Mit Michael Niebler und Jonas Schmidt hat „Egi“ zwei spielende Co-Trainer an seiner Seite. „Michi und Jonny sind zwei eingefleischte Laaberer Jungs. Sie leben den Verein und geben alles dafür, gehen auch im Training voran und unterstützen mich bei allem was nötig ist.“





Bereits im Dezember haben sich Abteilungsleitung und Trainer an einen Tisch gesetzt und sich auf eine Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus geeinigt. „Wir sind mit der Arbeit und dem Engagement von Egi sehr zufrieden. Er bringt große Leidenschaft und viel Herzblut in seine Arbeit ein, was sich sowohl in der Trainingsarbeit als auch im Umgang mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld deutlich widerspiegelt. In der Winterpause haben wir uns intensiv ausgetauscht und waren uns von allen Seiten schnell einig, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Deshalb haben wir den Vertrag über die Saison hinaus bereits verlängert und freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame Zukunft“, gibt Abteilungsleiter Michael Schmidt zu Protokoll. Auch der junge Funktionär zeigt sich zuversichtlich, was die Restrückrunde betrifft: „Unser klares Ziel ist es natürlich, die Klasse zu halten, wofür wir weiterhin alles investieren werden. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.“