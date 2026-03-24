Eglmeier und die TSG Laaber – Liebe auf den ersten Blick

In der Regensburger Kreisklasse 3 hat die TSG Laaber diese Saison einen schweren Stand. Vor den letzten acht Terminen rangiert man mit 14 Punkten aus 18 Spielen (4/2/12) auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist aktuell sieben Zähler entfernt. Insbesondere die vielen individuellen Fehler sind ein Problemherd. Trotzdem herrscht Zuversicht am Kalvarienberg. Was das unterstreicht: Längst hat die TSG – unabhängig vom Saisonausgang – mit ihrem Trainer verlängert.
Inmitten der laufenden Saison wurde Christian Eglmeier als neuer Übungsleiter installiert. Der Beratzhausener folgte auf Stefan Ogurek, der nach einem holprigen Saisonstart von sich aus einen Trainertausch angeboten hatte. Seine Zusage in Laaber hat Eglmeier nicht bereut. Ganz im Gegenteil: „Menschlich ist alles unglaublich hier. Der ganze Verein hat mich und meine Familie sehr herzlich aufgenommen. Die Jungs sind Pfundskerle mit einem super Charakter und ein eingeschworener Haufen, der zusammenhält – sowohl auf als auch neben dem Platz. Hier lebt einfach jeder den Verein, egal ob Abteilungsleiter, Platzwart, Grillmeister oder die Crew beim Verkauf. In Laaber ist es wie in einer großen Familie, wo man sich auf Anhieb wohlfühlt“, berichtet der 49-Jährige.
Unter der Regie des neuen Coaches holte die Laaberer Mannschaft bislang magere sechs Punkte aus sieben Spielen. „Die Trainingsbeteiligung liegt meistens bei 18 bis 25 Mann und es ziehen alle gut mit. Doch durch zu viele individuelle Fehler und dem momentan mangelnden Selbstvertrauen schenken wir einfach zu viele Punkte her“, erklärt Eglmeier, der fest an den Kreisklassen-Erhalt glaubt: „Ich habe in der kurzen Zeit gesehen, was in dem Team steckt und bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten Wochen noch die nötigen Punkte holen werden, um die Klasse zu halten.“ Mit Michael Niebler und Jonas Schmidt hat „Egi“ zwei spielende Co-Trainer an seiner Seite. „Michi und Jonny sind zwei eingefleischte Laaberer Jungs. Sie leben den Verein und geben alles dafür, gehen auch im Training voran und unterstützen mich bei allem was nötig ist.“