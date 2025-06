Eglinger müssen zwei Tore aufzuholen – Coach Buchner: „Ich mache da noch keinen Haken dran“

Sportfreunde geben sich trotz 1:3-Niederlage im ersten Relegationsduell beim SV Bad Tölz nicht auf

Ein Zwei-Tore-Vorsprung hat zwar etwas Beruhigendes, aber nach zwei von vier zu absolvierenden Halbzeiten nur bedingt Aussagekraft für die Endabrechnung. Das weiß auch Thomas Gärner. „Es gibt noch keinen Grund, in Euphorie auszubrechen“, betont der Trainer des SV Bad Tölz nach dem 3:1-Erfolg im ersten Relegationsspiel gegen die Sportfreunde Egling-Straßlach. Deren Trainer Florian Buchner sieht nach der Hinspielniederlage vom Donnerstag ebenfalls keinen Grund, schon Trübsal zu blasen. „Ich mache da noch keinen Haken dran“, gibt sich der SF-Coach trotzig, „Wir haben in den letzten beiden Punktspielen insgesamt neun Tore geschossen, warum sollen wir nicht zwei Tore aufholen?“ Zumal auf eigenem Platz, wo er darauf hofft, dass „es vielleicht ein bisschen Aufwind auch durch das Publikum gibt“.

Beide Übungsleiter sind sich rückblickend auch einig, dass das erste Relegationsduell leicht auch eine andere Entwicklung hätte nehmen können. „Es hätte in beide Richtungen gehen können“, sagt Thomas Gärner und erinnert an die 35. Minute, als es zunächst der Eglinger Angreifer Jakob Hielscher allein vor dem Tor an SV-Keeper Max Hollmann scheiterte und im direkten Gegenzug der Gastgeber Eglings Kapitän Callum Hatsell eine Flanke von Alan Hassan unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Eine weitere Chance der Gäste vereitelte Hollmann, als er einen wuchtigen Freistoß von Markus Gämmerler parierte. Das 1:1 durch Tim Sedlaczek fiel kurz vor der Pause. Auch nach dem 2:1 durch Hassan ergaben sich für die Sportfreunde Möglichkeiten zum Ausgleich, aber Lorenz Kratz bekam bei seinem Versuch nicht genug Schärfe an den Ball und Jens Fischer scheiterte aus spitzem Winkel an Hollmann.

„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich es sofort unterschrieben“, erklärt SV-Coach Gärner. „Mit zwei Toren Vorsprung haben wir natürlich die bessere Ausgangslage. Aber wir haben auch noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Wir stellen uns jedenfalls darauf ein, dass es in Egling ein harter Kampf wird.“ Darauf hofft auch Florian Buchner. Der Eglinger Trainer kann fürs Rückspiel eine positive Personalie vermelden: Torjäger Maximilian Heinrich, in der Liga mit 21 Treffern erfolgreichster Schütze der Sportfreunde, ist wieder dabei. Allerdings muss Buchner befürchten, dass Tim Sedlaczek – im Hinspiel nach Einschätzung seines Trainers bester Eglinger – ausfällt. Der Innenverteidiger musste in Bad Tölz eine Viertelstunde vor Schluss verletzt vom Platz. „Ich hoffe, dass es nur eine Überdehnung ist“, so Buchner. „Drei, vier Angeschlagene“, zählte Thomas Gärner nach Abpfiff des Hinspiels, zeigt sich aber zuversichtlich, dass es keine größeren Ausfälle gibt: „Ich hoffe, dass in so einem wichtigen Spiel alle die Zähne zusammenbeißen.“