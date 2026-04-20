Eglfing/Peißenberg nutzt Chancen konsequent und besiegt SG Isarwinkel

Christina Schnaderbeck – Foto: Tobias Wilka

Bei sommerlichen 20 Grad und strahlendem Sonnenschein empfing die SG Eglfing/Peißenberg am Samstagabend die SG Isarwinkel auf dem Hauptplatz in Peißenberg. Der große, tiefe Rasen stellte dabei von Beginn an beide Teams vor gewisse Herausforderungen.

Die Gäste aus dem Isarwinkel fanden zunächst solide in die Partie. In einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich beide Mannschaften erste Chancen. Nach einer Ecke ging die SG Isarwinkel dann vermeintlich in Führung, doch der Treffer wurde vom Schiedsrichter wegen eines Handspiels aberkannt – eine Entscheidung, die dem Spiel der Gäste einen kleinen Knick gab.

Kurz darauf nutzte Eglfing/Peißenberg eine Unachtsamkeit eiskalt aus: Ein schnell ausgeführter Einwurf über die Außenbahn, ein scharfer Querball in den Fünfmeterraum – und die Angreiferin musste nur noch einschieben. 1:0 für die Gastgeber.

Antonia Holzner – Foto: Tobias Wilka

In der Halbzeitpause folgte eine klare und deutliche Ansprache auf Seiten der SG Isarwinkel. Ein Dreifachwechsel sollte neuen Schwung bringen – und tatsächlich gelang ein guter Start in die zweite Hälfte. Isarwinkel übernahm zunehmend die Kontrolle, hatte viel Ballbesitz und nutzte die Räume deutlich besser. Defensiv ließ man nur wenig zu.

Doch dann der Rückschlag: Nach einem Konter konnte Torhüterin Caro Froböse nur noch per Foul eingreifen – Elfmeter für Eglfing/Peißenberg. Dieser wurde souverän verwandelt, 2:0.

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einer Ecke von Antonia Holzner bediente Victoria Schaffer per Kopfball Susanne Fiedler, die mit einem Schuss aus der Drehung auf 1:2 verkürzte. Die SG Isarwinkel war nun voll drin im Spiel und warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Dadurch entstanden jedoch große Lücken in der Defensive.

Eine dieser Situationen nutzten die Gastgeber erneut: Nach einem Konter gab es Ecke, und nach einem unübersichtlichen Hin und Her landete der Ball schließlich im Tor – 3:1.

Trotz aller Bemühungen in der Schlussphase gelang der SG Isarwinkel kein weiterer Treffer mehr. Am Ende stand eine erneute enttäuschende Niederlage, die im Kampf um den dritten Tabellenplatz zunehmend kritisch wird. In den kommenden Wochen muss bei den Damen der SG Isarwinkel deshalb

noch eine Schippe mehr draufgelegt werden, um Platz drei zu verteidigen.