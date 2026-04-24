Eging unter Schock: Vereinsikone Luedecke überraschend verstorben

Mike Luedecke wurde nur 54 Jahre alt – Foto: Verein

Unfassbare Trauer beim FC Eging: Mike Luedecke ist am Montag im Alter von nur 54 Jahren völlig unerwartet gestorben. Erst im Dezember 2025 übernahm das Urgestein gemeinsam mit Sascha Engl, Tobias Doletschek und Fabian Hauzenberger die sportliche Leitung. Damit wird die 100 Jahr-Feier des Traditionsklubs, die vom 10. bis 12. Juli stattfindet, überschattet. Einen Namen machte sich der Lockenkopf vor allem in seiner aktiven Laufbahn, in der er eine der prägenden Figuren des FC Eging war, der sogar eine Viertliga-Spielzeit in den 60er-Jahren in seiner bewegten Historie stehen hat.

Luedecke gehörte der Spielergeneration an, die in den Jahren vor und nach der Jahrtausendwende auf Bezirksebene für Furore sorgte. Überregional bekannte Kicker wie Olaf Winnerl, Mario Köppl, Vit Polacek, Franz Huber, Thomas Thaler, Manuel Fischl, Stefan Beck, Andreas Bosse und Mike Kolarsch trugen damals das Trikot der Dreiburgenländer, die zwischen 1999 - Aufstiegscoach war damals der ehemalige Profi-Fußballer Hans Fischl - und 2004 der Bezirksoberliga angehörten. Auch nach den "goldenen Zeiten" hielt Mike Luedecke seinem Herzensverein die Treue und schnürte noch in der Kreisliga die Schuhe, ehe er seine aktive Laufbahn ausklingen ließ und nur mehr hin und wieder in der "Zweiten" in die Bresche sprang, wenn Not am Mann war.



In der Spielzeit 2013/2014 sowie in der Endphase der Saison 2015/2016 fungierte Luedecke kurzzeitig als Interimstrainer der ersten Mannschaft. Auch als Nachwuchscoach leistete Luedecke, der als Inhaber einer Fischbraterei weit und breit bekannt war, ebenfalls sehr wertvolle Arbeit für den FC Eging, bei dem Mike Luedecke eine große Lücke hinterlassen wird.



