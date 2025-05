– Foto: Karl-Heinz Hönl

Eging und Schwanenkirchen gerettet! Arnbruck muss relegieren! Was für ein Schneckenrennen am Schlussspieltag +++ Kreisklasse Passau und Kreisklasse Deggendorf im Rennen um die beiden besten 10. erfolgreich +++ Kreisklasse Passau und Straubing müssen Extra-Runde in Kreisliga-Relegation drehen Verlinkte Inhalte KK Passau KK Pocking KK Deggendorf KK Straubing KK Regen + 13 weitere

Das Rennen um die vier besten Kreisklassen-Vize-Meister im Osten ist vorbei. Ebenso ist im Tabellenkeller alles klar. Aufgrund eines Schneckenrennens am Schlussspieltag rettet sich der FC Eging in der Kreisklasse Passau und der SV Schwanenkirchen in der Kreisklasse Deggendorf direkt!

In der Relegation zu den Ost-Kreisligen gibt es ingesamt zehn Bewerber. Es werden im Vorfeld zwei "Qualifikations-Duelle" ausgetragen, in denen die beiden Rangzwölften der Kreisligen Passau und Straubing gegen die beiden von den Punkten her schwächsten Kreisklassen-Vizemeister ran müssen. Die beiden Sieger dieser Duelle sind in der zweiten Relegation dabei. Gesetzt für Runde 2 sind die beiden Kreisliga-11. sowie die vier punktbesten Kreisklassen-Vizemeister aus dem Kreis Ost.





In der Relegation zu den Ost-Kreisklassen treffen zehn A-Klassenvizemeister auf zehn Kreisklassen-Releganten. Sprich: aus den sechs Kreisklassen relegieren jeweils die Tabellen-11. und zusätzlich die vier punktschwächeren Tabellen-10. Zwei der sechs Ost-Kreisklassen-10. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet. Eine Woche vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.







Vizemeister-Ranking