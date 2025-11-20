Eging bekommt neue Führung - Trainer Maurer erklärt Rücktritt

Der 51-jährige A-Lizenzinhaber beendete seine zweite Amtsperiode beim FCE damit nach eineinhalb Jahren vorzeitig. "Martin Hauzenberger hat mich vor eineinhalb Jahren zurückgeholt. Damals sind einige etablierte Kräfte weggebrochen und wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen. Im ersten Jahr konnten wir mit einem wahren Kraftakt die Klasse halten und in der laufenden Runde ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und zeigt auf dem Platz eine gute Präsenz. Jeder Spieler ist reifer und stabiler geworden. Daher sehe ich meinen Auftrag als erledigt an und wünsche dem Verein und vor allem den Jungs für die Zukunft alles Gute", erklärt Martin Maurer.







Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass sich der Klub neu aufstellen wird. "Es tut sich einiges - auch die Sparte Fußball bekommt eine neue Führung", berichtet Funktionärs-Urgestein Martin Hauzenberger, der sich nach langer Tätigkeit zurückziehen wird: "Irgendwann ist es gut und man muss neue Leute mit neuen Ideen ranlassen. Wir haben in den vergangenen Jahren die Jugendarbeit forciert und werden davon künftig im Herrenbereich noch stärker profitieren. Sportlich ist der Verein für die Zukunft richtig gut aufgestellt." Der Maurer-Rücktritt ist für Hauzenberger sehr überraschend gekommen: "Sportlich liegen wir komplett im Soll. Martin ist ein guter Trainer und feiner Kerl, daher bedauere ich seine Entscheidung, zumal er den großen Umbruch, den wir vor eineinhalb Jahren vollziehen mussten, gemeinsam mit den Jungs hervorragend gemeistert hat."





Wer neuer Chefanweiser beim FC Eging wird, muss die neue Führungscrew, die am heutigen Donnerstag gewählt wird, auf den Weg bringen. Martin Maurer hat derweil nicht vor, eine längere Auszeit einzulegen: "Ich bin top motiviert und wenn sich etwas interessantes Neues hervortut, stehe ich dem sehr offen gegenüber."