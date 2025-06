Eggersglüß verlängert beim SV Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst hat den Vertrag mit Philipp Eggersglüß verlängert. Der 29 Jahre alte Defensivspieler wird damit auch in der kommenden Saison für den Verein auflaufen. Eggersglüß bringt umfangreiche Erfahrung mit: Er absolvierte 61 Partien in der 3. Liga, 83 in der Regionalliga, 35 in der Oberliga sowie zwei Einsätze im DFB-Pokal.