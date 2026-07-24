Eggenfelden »verzweifelt« an der eigenen Chancenverwertung

Der SSV Eggenfelden konnte seine Heimpremiere nicht siegreich gestalten. In der kommenden Woche soll beim Auswärtsspiel in Freilassing wieder ein Dreier für den „V“ her. – Foto: Werner Kroiß

Die Kicker von Coach Daniel Blindhuber haben ihren ersten Heimauftritt der neuen Landesliga-Saison gegen den SV Aubing mit 0:1 verloren. Dabei spiegelte das Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt wider: Der „V“ hatte über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz und erspielte sich auch die größere Anzahl an Möglichkeiten, ließ vor dem gegnerischen Tor jedoch erneut die notwendige Konsequenz vermissen.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz und über beide Halbzeiten hinweg ein deutliches Chancenplus“, bilanzierte Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer. Die Gastgeber kontrollierten über weite Strecken das Geschehen, konnten ihre spielerische Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Mehrere hochkarätige Gelegenheiten blieben ungenutzt.

Die Gäste präsentierten sich dagegen deutlich effizienter. Nach einem Ballverlust der Eggenfeldener bei einem eigenen Einwurf erkannte Aubings Balthasar Zimmermann, dass der Torhüter weit vor seinem Kasten stand. Mit einem sehenswerten Heber aus rund 35 Metern brachte er den SV Aubing auf die Siegerstraße. "So ein Gegentor darf uns natürlich nicht passieren“, ärgerte sich Stinglhammer.

Trotz des Rückstands blieb Eggenfelden spielbestimmend und kam weiterhin zu guten Möglichkeiten. Der Ball wollte jedoch nicht über die Linie. "Unsere Chancenverwertung zieht sich momentan leider wie ein roter Faden durch die Spiele. Tore gewinnen Spiele und wenn wir keine Tore schießen, können wir nicht gewinnen", brachte Stinglhammer das entscheidende Problem auf den Punkt.