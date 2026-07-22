Eggenfelden verpflichtet ehemaligen FC Bayern-Jugendspieler Elias Muteba wechselt von der U18 des SV Ried zum Südost-Landesligisten +++ Am Freitagabend kommt der SV Aubing an die Birkenallee von Thomas Seidl · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

Über einen hoffnungsvollen Neuzugang kann sich der SSV Eggenfelden freuen – Foto: Werner Kroiß

Das Fußball-Gen liegt in der aus Pfarrkirchen stammenden Familie Muteba. Der 23-jährige Offensivmann Eliot - der für den TSV 1860 München schon zehn Drittliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat - schaffte mit den Würzburger Kickers vor knapp zwei Monaten den Sprung in die 3. Liga. Der drei Jahre ältere Daniel ist verletzungsbedingt derzeit außer Gefecht, gehört aber beim TSV Buchbach zu den absoluten Leistungsträgern. Für die Oberbayern machte der Rottaler bereits 107 Partien in der Regionalliga Bayern und hatte zudem ein einjähriges Gastspiel in Thüringen beim Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt, für den er 22 Matches in der Regionalliga Nordost bestritt. 2021 wurde Daniel Muteba Bezirksliga-Meister mit dem SSV Eggenfelden.



Diesem Klub hat sich nun Elias Muteba angeschlossen, der am 12. August seinen 18. Geburtstag feiert und in der abgelaufenen Spielzeit in der U18 des österreichischen Erstligisten SV Ried dem runden Leder hinterherjagte. Vor seinem Gastspiel im Innviertel war der Defensiv-Allrounder am Campus des FC Bayern München.

"Elias ist ein top ausgebildeter Spieler mit einem einwandfreien Charakter. Ein Riesentalent, von dem wir aber keine Wunderdinge erwarten. Er muss sich erst im Herrenbereich zurechtfinden, zudem hat er keine Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt. Daher wird er Zeit brauchen, die wir ihn auch geben", sagt Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer, der sich riesig über den gelungenen Saisonstart freute. Beim FC Schwabing feierte der "V" einen 2:1-Auswärtserfolg.





