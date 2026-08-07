Eggenfelden verliert knapp in Moosinning - erneut ohne eigenen Treffer

Am Freitagabend kreuzten der FC Moosinning und der SSV Eggenfelden die Schwerter. Eggenfelden hätte aufgrund der Leistung mindestens einen Punkt verdient, doch die Chancen bleiben wie auch in den letzten Wochen zu einfach liegen. Der Gegentreffer viel zu einem ungünstigen Zeitpunkt genau mit dem Pausenpfiff. Eine Unachtsamkeit bei einem Eckstoß nutzte Moosinning in Person von Georg Ball aus, der zu seinem zweiten Saisontreffer einnetzen konnte. In der zweiten Partie versuchte es Eggenfelden immer wieder aufs neue, doch vorne fehlte einfach die Durchschlagskraft. Am Ende eine sehr ärgerliche Niederlage, da heute mindestens ein Zähler möglich gewesen wäre. Somit muss sich der SSV Eggenfelden das vierte Mal in Folge geschlagen geben und rangiert auf dem 17. Tabellenplatz. Nächste Woche gastiert der SV Nord München-Lerchenau in Stadion an der Birkenallee - einfach wird es gegen den Aufsteiger, der im vorderen Drittel der Tabelle beheimatet ist, sicher nicht..
Mario Reichenberger (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Alles in Allem hätten wir heute gewiss einen Punkt verdient gehabt. Aber uns fehlte auch heute wieder im letzten Drittel die Durchschlagskraft. Wir hatten einige gute Aktionen, doch können den Ball dann einfach aus günstigsten Positionen nicht unterbringen. Das 1:0 fiel nach einer Unachtsamkeit bei einer Ecke in der 45 Spielminute. Es wär heute wirklich mehr drin gewesen. Aber es hilft leider nicht, jetzt den Mund abputzen, weiter hart daran arbeiten und dann gehts weiter. Wir müssen in nächster Zeit einfach schauen, dass wir vorne mehr Power entwickeln und und besser durchsetzten. Aber ich kann dem Team heute keinen Vorwurf machen, jeder hat alles gegeben und wir hätten sicherlich einen Punkt verdient gehabt."