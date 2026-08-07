Eggenfelden verliert knapp in Moosinning - erneut ohne eigenen Treffer

Es war eine Partie auf Augenhöhe, doch Eggenfelden bringt am Ende nichts zählbares nach Hause.. – Foto: Werner Kroiß

Am Freitagabend kreuzten der FC Moosinning und der SSV Eggenfelden die Schwerter. Eggenfelden hätte aufgrund der Leistung mindestens einen Punkt verdient, doch die Chancen bleiben wie auch in den letzten Wochen zu einfach liegen. Der Gegentreffer viel zu einem ungünstigen Zeitpunkt genau mit dem Pausenpfiff. Eine Unachtsamkeit bei einem Eckstoß nutzte Moosinning in Person von Georg Ball aus, der zu seinem zweiten Saisontreffer einnetzen konnte. In der zweiten Partie versuchte es Eggenfelden immer wieder aufs neue, doch vorne fehlte einfach die Durchschlagskraft. Am Ende eine sehr ärgerliche Niederlage, da heute mindestens ein Zähler möglich gewesen wäre. Somit muss sich der SSV Eggenfelden das vierte Mal in Folge geschlagen geben und rangiert auf dem 17. Tabellenplatz. Nächste Woche gastiert der SV Nord München-Lerchenau in Stadion an der Birkenallee - einfach wird es gegen den Aufsteiger, der im vorderen Drittel der Tabelle beheimatet ist, sicher nicht..



