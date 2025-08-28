Eggenfelden sorgt für Furore - Barth wechselt zu den Löwen

Der SSV Eggenfelden hat einen bemerkenswerten Lauf – Foto: Alfred Brumbauer

Richtig rund läuft es momentan beim SSV Eggenfelden, der in der Landesliga Mitte zu den positiven Überraschungen zählt. Nach acht Partien sind die Schützlinge von Chefanweiser Valdrin Blakaj immer noch ungeschlagen und rangieren auf den zweiten Tabellenplatz.

"Wir hatten in der Sommer-Wechselperiode einen kleinen Umbruch und bewusst auf junge, gut ausgebildete Spieler gesetzt. Man hat bereits in der Vorbereitung gesehen, dass wir eine hungrige und gallige Truppe haben, die auch außerhalb des Platzes harmoniert. Angeführt von unseren erfahrenen Kräften wie Simon Schie und Peter Berg haben wir ein richtig homogenes Team", führt Eggenfeldes Fußballchef Johannes Stinglhammer, für den das Auftaktspiel beim TB 03 Roding ein Schlüsselmatch war, aus: "Wir haben mit großer Moral einen 0:2-Rückstand aufgeholt und das hat uns in einen Flow gebracht."





Die beiden SSV-Übungsleiter Valdrin Blakaj (li.) und Martin Stoller haben großen Anteil an der positiven Entwicklung – Foto: Thomas Martner







Der erfahrene Funktionär ist happy über den aktuellen Höhenflug: "Es macht richtig Spaß. Wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt in der Mannschaft. Die Jungs kämpfen und rackern, spielen einen ansehnlichen Fußball, der auch von den Zuschauern honoriert wird. Immer mehr Leute kommen zu unseren Heimspielen. Einen Top-Job macht unser Coach Valdrin Blakaj, der das gemeinsam mit Co-Spielertrainer Martin Stoller wirklich hervorragend macht." Trotz der tollen Zwischenbilanz zeigt sich Joe Stinglhammer bodenständig: "Wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie so lange wie möglich halten und weiter auf der Erfolgswelle reiten. Irgendwann wird aber die erste Niederlage kommen und vielleicht kommen wir mit unserem jungen Kader auch mal in eine kritische Phase. Primäres Ziel bleibt es, schnellstmöglich die für den Ligaerhalt erforderliche 40-Punkte-Marke zu knacken. Wenn wir das geschafft haben, können wir die Ziele neu definieren."







Nicolas Barth hat sich der Dritten des TSV 1860 München angeschlossen – Foto: TSV 1860 München