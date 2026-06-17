Eggenfelden nimmt Umgruppierung gelassen: »Jungs haben richtig Bock« Der "V" geht mit einem neuen, in Niederbayern noch unbekannten Coach in der Landesliga Südost an den Start von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:05 Uhr · 0 Leser

Daniel Blindhuber (re.) freut sich auf seine neue Herausforderung beim SSV Eggenfelden. – Foto: Mike Megapix

Bereits am vergangenen Samstagvormittag ist der SSV Eggenfelden mit viel Elan in die Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison eingestiegen. Da konnte auch eine Nachricht am Montag aus München die Stimmung nicht trüben: Der Bayerische Fußball-Verband hat den "V" als einzigen Vertreter aus Niederbayern in die Landesliga Südost umgruppiert. Nichts Neues allerdings für die Rottaler, die schon drei Spielzeiten lang von 2021 bis 2024 in dieser Liga mit dabei waren. "Das war jetzt keine allzu große Überraschung. Das hatten wir so erwartet. Wenn man sich die Kilometerzahlen vor Augen führt, die der BFV als entscheidendes Parameter für seine Einteilungen hernimmt, dann war eigentlich klar, dass wir in die Landesliga Südost kommen werden. Uns ist das im Prinzip egal", erklärt der neue Cheftrainer Daniel Blindhuber. In Niederbayern ist der Schwindegger (Lkr. Mühldorf) noch ein unbeschriebenes Blatt.

Zunächst coachte der 40-Jährige seinen Heimatverein SV Schwindegg. Von Januar 2023 bis Sommer 2025 war er zweieinhalb Jahre im Nachwuchs des SV Wacker Burghausen aktiv und trainierte unter anderem die U19 in der Bayernliga. Zuletzt stand er an der Seitenlinie des Kreisklassisten BSG Taufkirchen. Welche erste Eindrücke konnte Blindhuber von seiner neuen Mannschaft gewinnen? "Natürlich kann man nach zwei Einheiten noch nicht allzu viel sagen, aber eines hat sich schon herauskristallisiert: Die junge Mannschaft hat richtig Bock und wirkt brutal spritzig. Da darf man durchaus etwas Gutes erwarten."



Die Landesliga Südost sieht Blindhuber im Vergleich zur Landesliga Mitte spielstärker. Auch er möchte prinzipiell eine gepflegte Kugel spielen lassen. "Als Trainer musst du dich freilich immer auch den Gegebenheiten anpassen. Welche Spielertypen stehen zur Verfügung? Es hat keinen Sinn, stur eine Spielweise durchprügeln zu wollen. In erster Linie will ich aber Powerfußball sehen und offensiv spielen lassen. Ganz wichtig ist mir, dass die Jungs immer alles auf dem Platz lassen. Diese Leidenschaft und Einstellung will ich ihnen vorleben."

Testspielauftakt am Samstag gegen die SpVgg Landshut. Sa., 20.06.2026, 16:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SpVgg Landshut SpV Landshut 16:30 live PUSH