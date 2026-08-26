Eggenfelden: Große Sorge um Kapitän Schie vorm einzigen Derby

Simon Schie (re., hier ein Bild aus dem April 2026) droht ein längerer Ausfall. – Foto: Charly Becherer

Die Lage für den SSV Eggenfelden hat sich am vergangenen Wochenende noch einmal verschärft. Beim SV Planegg-Krailling kassiert der "V" die sechste Pleite in Folge, rutscht damit immer tiefer in die Krise und in den Tabellenkeller. Klar ist: Es muss sich etwas ändern, und zwar schnell. Die nächste Möglichkeit dazu haben die Rottaler am heutigen Mittwochabend im einzig richtigen Derby gegen den TSV Kastl aus dem benachbarten Landkreis Altötting.

Heute, 18:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV Kastl TSV Kastl 18:30 live PUSH



Die sechste Pleite in Serie zuletzt nagt natürlich am Nervenkostüm. Und als gäbe es derzeit nicht schon genug schlechte Nachrichten, ploppt die nächste Hiobsbotschaft auf. Kapitän Die sechste Pleite in Serie zuletzt nagt natürlich am Nervenkostüm. Und als gäbe es derzeit nicht schon genug schlechte Nachrichten, ploppt die nächste Hiobsbotschaft auf. Kapitän Simon Schie fällt bis auf Weiteres aus. Beim 27-Jährigen wurde eine Schambeinentzündung diagnostiziert. Eine Verletzung, bei der der Heilungsverlauf extrem schwer zu prognostizieren ist. Es kann sich relativ schnell eine Besserung einstellen, allerdings ist es auch durchaus möglich, dass viele Monate lang nicht an Fußball zu denken ist. Ein langer Ausfall seines Dreh- und Angelpunkts würde den "V" zweifelsohne ins Mark treffen.

Raus aus der Abwärtsspirale will endlich der SSV Eggenfelden. – Foto: Charly Becherer







Coach Daniel Blindhuber ist aber weit davon entfernt, Trübsal zu blasen und gibt sich kämpferisch: "Wir waren in den letzten Tagen sehr bemüht, die Stimmung zu heben. Wobei ich schon auch betonen will, dass mannschaftsintern die Stimmung nie schlecht war. Wir haben meiner Meinung nach auch in Planegg kein schlechtes Spiel gemacht, aber es entscheiden derzeit Kleinigkeiten und die entscheidenden 50:50-Situationen konnten wir zuletzt einfach nicht auf unsere Seite ziehen."

Coach Daniel Blindhuber und seine Mannen lechzen nach einem Erfolgserlebnis. – Foto: Charly Becherer







Im Derby gegen Kastl soll sich das nun ändern, das Pendel soll wieder Richtung "V" ausschlagen. "Mittwochabend, Flutlicht-Derby - das muss jeder heiß sein. Wir wollen aggressiv zu Werke gehen und das Spielglück erzwingen. Klar ist auch: Wir brauchen in unserer Situation jetzt ein Erfolgserlebnis. Mit Kastl erwarte ich eine robuste Mannschaft, die wie wir versucht, schnell in die Umschaltmomente zu kommen. Mit einem Sieg wären wir wieder dran - und den wollen wir unbedingt holen", betont Blindhuber, der bis auf Simon Schie alle Mann zur Verfügung hat.





