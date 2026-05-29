Eggenfelden: Francisco kehrt heim - Umgruppierung droht Die Rottaler holen den Außenverteidiger nach nur einem Jahr vom SV Erlbach zurück +++ Miladinovic hat sich schwer verletzt von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Manasse Francisco läuft künftig wieder für den "V" auf – Foto: Charly Becherer

Der SSV Eggenfelden kann einen bemerkenswerten Transfer vermelden: Manasse Francisco beendet sein einjähriges Gastspiel beim SV Erlbach und läuft künftig wieder für das Team von der Birkenallee auf. Der 23-jährige Außenverteidiger kickte bereits vor seinem Wechsel ins Holzland vier Jahre beim "V" und entwickelte sich bei diesem im Laufe der Zeit zu einem absoluten Leistungsträger. Beim Bayernligisten konnte sich Francisco allerdings nicht durchsetzen und kam lediglich zu acht Teileinsätzen.

"Wir sind froh, dass Mane den Weg zu uns zurückgefunden hat. Sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn", freut sich Eggenfeldens Sportvorstand Alexander Köberl. Allerdings haben die Rottaler auch einen Wermutstropfen zu verkraften. Offensivmann David Miladinovic hat sich in der Vorwoche bei einem Relegationsspiel der "SG SSVH" schwerwiegender am Knie verletzt. "Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass es zumindest kein Kreuzbandriss ist. David wird uns aber längere Zeit fehlen", informiert Köberl, der seinen Klub personell gut aufgestellt sieht: "Grundsätzlich haben wir die Kaderplanung abgeschlossen. Sollte sich noch etwas interessantes ergeben, werden wir uns aber damit beschäftigen."







Auseinandersetzen müssen sich die Verantwortlichen auch mit einer anderen Sache. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der "V" nach zwei Jahren die Landesliga Mitte wieder verlassen muss und in die Südost-Staffel versetzt wird. "Selbstverständlich wissen wir um die Thematik Bescheid. Bislang haben wir diesbezüglich aber noch keine Informationen von Seiten des Verbands erhalten. Wenn es so kommen sollte, werden wir das akzeptieren. Wir sind ein Verein, der an der äußersten Grenze der einen wie der anderen Liga ist - daher kann eine Umgruppierung immer passieren. Die beiden Ligen sind zwar etwas unterschiedlich - wir haben uns aber dort und dort wohlgefühlt", sagt Alexander Köberl.