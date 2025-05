Eggenfelden feiert Klassenerhalt, Beck-Doppelpack für Seebach

Es war ein spannender Freitagabend in der Landesliga Mitte zum Auftakt in den 32. Spieltag. Unter anderem konnte sich der SSV Eggenfelden per 3:1-Erfolg zu Gast beim TB 03 Roding den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. Ankido Abraham per Doppelpack (3. & 76.) sowie Nico Reitberger (45.) schossen dabei die Treffer für die Niederbayern heraus. An diesem Sieg änderte auch der Anschlusstreffer durch Stefan Voith in der 78. Spielminute nichts mehr, wodurch der SSV Eggenfelden auch im kommenden Jahr in der Landesliga an den Start gehen wird.

Auch für den TSV Seebach, der zu Gast beim TSV Kareth-Lappersdorf ran musste, geht es im Saisonendspurt noch darum, die Resthoffnungen auf eine mögliche Bayernliga-Relegation am Leben zu erhalten. Dafür legte die Truppe von Trainer Wolfgang Beller bereits am Freitagabend bei einem späten 2:1-Sieg vor. Christoph Beck drehte die Partie in der Schlussviertelstunde per Doppelpack und half damit seinem Team, Druck auf die direkten Konkurrenten im Rennen um Platz 2 aufzubauen. Denn am morgigen Samstag kommt's zum direkten Duell zwischen dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf und der SpVgg Lam sowie für den SC Luhe-Wildenau gegen den 1. FC Bad Kötzting...