Eggenfelden-Coup in Seebach - Ettmannsdorf hadert

Der TSV Seebach hat es in der Landesliga Mitte verpasst, die Tabellenführung zu übernehmen und ist nach einer 2:4-Heimniederlage gegen den SSV Eggenfelden sogar den zweiten Rang, den die siegreichen Rottaler übernommen haben, los. Auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf versäumt es, mit Spitzenreiter SpVgg Landshut - zumindest über Nacht - gleichzuziehen. Die Most-Truppe musste sich beim Aufsteiger TSV Bad Abbach mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Zu wahren Remiskönigen entwickeln sich die Kicker des SV Etzenricht, die sich zum fünften Mal in Folge mit ihrem jeweiligen Gegner die Punkte teilten. Gegen den 1. FC Bad Kötzting stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Wir haben guten Fußball gespielt, aber bei drei Gegentoren durch individuelle Fehler entscheidend mitgeholfen. Es ist zwar müssig, aber wieder hat der Schiedsrichter den Spielausgang mit ein paar nicht nachvollziehbaren Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Eggenfelden war zwar stark, trotzdem hätten wir diese Begegnung nicht verlieren dürfen."





Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): "Die erste Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, sind aber durch eine schöne Einzelaktion von Pfisterer in Rückstand geraten. Ansonsten haben wir kaum etwas zugelassen und wurden immer wieder gefährlich. Folgerichtig konnten wir in Führung gehen, kassierten aber nach einem Standard den Ausgleich. Nach der roten Karte für Pfisterer konnten wir die Überzahl ausnutzen und mit einer 3:2-Führung in die Kabine gehen. Nach der Pause haben wir das Ergebnis nach dem 4:2 verwaltet. Leider ist dann unser Kapitän Simon Schie noch vom Platz gestellt worden. Über beide rote Karten kann man sicherlich streiten. Am Ende ein verdienter Sieg, da wir eine richtig gute Leistung gezeigt haben."













Simon Sigl (Spielertrainer TSV Bad Abbach): "Ein gerechtes Resultat. Wir waren von Beginn an sehr gefährlich, haben aber mit dem ersten Angriff des Gegners das 0:1 kassiert. Kurze Zeit später konnten wir aber mit dem Ausgleich antworten. Wir haben es geschafft, das Spiel ausgeglichen gestalten, sind aber erneut in Rückstand geraten. Das führte dann zu einem Bruch in unserem Spiel. In der Pause haben wir umgestellt und sind deutlich höher angelaufen. Durch einen abgefälschten Distanzschuss konnten wir den Ausgleich erzielen und in Summe war es ein verdienter Punktgewinn für uns."





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Es hört sich zwar blöd an, aber wir waren erneut die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten vier, fünf Tore erzielen müssen. Im Gegenzug fangen wir uns zwei absolut vermeidbare Gegentreffer. Wir müssen aktuell extrem viel Aufwand betreiben. Die Leistungen sind absolut in Ordnung, aber wir befinden uns momentan in einer Ergebniskrise. Es fühlt sich wieder wie eine Niederlage an. Da müssen wir aber durch und wenn wir weiter so Fußball spielen, dann werden auch bald die Ergebnisse wieder passen. Gratulation an Bad Abbach, das sich den Punkt erkämpft hat und ihn wie einen Sieg gefeiert hat. Auch das spricht für uns, wenn sich ein Gegner so über einen Punktgewinn freut."





