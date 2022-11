Der SSV Eggenfelden um Daniel Kerscher (in weiß) musste sich zu Gast beim Kirchheimer SC mit 0:4 geschlagen geben. – Foto: Norbert Herrmann, Michael Buchholz

Eggenfelden chancenlos, Landshuter Nullnummer in Ampfing 19. Spieltag in der Landesliga Südost - Freitag: SSV unterliegt in Kirchheim mit 0:4 +++ "Spiele" mit Punktgewinn im Spitzenspiel

Nachdem der SSV Eggenfelden zuletzt beim Spitzenreiter in Bruckmühl eine äußerst unglückliche Last-Minute-Niederlage hinnehmen musste, bleib die Trendwende auch beim Kirchheimer SC aus. Die Truppe von Spielertrainer Tobias Huber blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg und musste aufgrund der Tore von Kerim Özdemir (9.), Alessandro Cazorla (35.), Korbinian Vollmann (45.) und Peter Schmöller (Foulelfmeter, 56.) erneut die Heimreise mit leeren Händen antreten. Zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 gastiert am kommenden Wochenende der SC Eintracht Freising in Eggenfelden - und vielleicht gelingt ja der versöhnliche Jahresabschluss. Die SpVgg Landshut hingegen nahm bei einem torlosen Unentschieden im Topspiel beim TSV Ampfing einen Zähler mit nach Hause. Die Gäste dominierten den ersten Durchgang und hätten zu diesem Zeitpunkt auch bereits in Führung gehen können, doch unter anderem Stephan König und Dominik Past verpassten bei aussichtsreichen Chancen den ersten Treffer der Begegnung. Nach der Pause übten die Hausherren dann mehr Druck aus, weswegen die Landshuter Defensive zunehmend gefordert war. Der Ampfinger Valentino Gavric verpasste in aussichtsreicher Position, weswegen bis zum Schlusspfiff kein Tor mehr fallen wollte und es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung blieb.