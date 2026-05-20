Eggenfelden: Blindhuber wird Trainer - Sechs Neuzugänge kommen Der ehemalige Nachwuchstrainer des SV Wacker Burghausen übernimmt das Coaching beim Landesligisten von PM · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: SSV-Manager Joe Stinglhammer, Neu-Coach Daniel Blindhuber, Vorstand Alexander Köberl – Foto: Verein

Eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen liegt hinter dem SSV Eggenfelden in der Landesliga Mitte. Nach einem Raketenstart, bei dem man neunmal in Folge ungeschlagen blieb, flachten die Leistungen zum Ende des Jahres mehr und mehr ab. Nachdem man sich aber vor allem in der ersten Saisonhälfte ein gutes Punktepolster erarbeiten konnte, konnte bereits mehrere Spiele vor Schluss der sichere Klassenerhalt gefeiert werden.

Nach dem Aus von Trainer Valdrin Blakaj, von dem man sich Ende März trennte, übernahm mit Philipp Schmidt und Martin Stoller interimsmäßig ein Trainerduo aus den eigenen Reihen. Bei beiden war der Abschied zum Saisonende bereits beschlossene Sache (Schmidt übernimmt den FC Amsham, Stoller wechselt zum Bayernliga-Aufsteiger Spiele Landshut), weshalb klar war, dass zur Saison 2026/2027 eine neue Trainerlösung gesucht werden muss. Diese haben die Verantwortlichen um Alexander Köberl und Joe Stinglhammer nun gefunden. Mit Daniel Blindhuber kann nun eine neuer Chefanweiser präsentiert werden.





Der 40-jährige hat vergangene Saison die BSG Taufkirchen/Vils trainiert und war in den drei Jahren zuvor beim SV Wacker Burghausen für die U19 und U17 tätig, weshalb er die Arbeit mit jungen Talenten nur zu gut kennt. "Daniel ist der optimale Trainer für unsere junge Mannschaft. Er passt perfekt in unser Konzept, will Talente aus der Region entwickeln und hat eine klare fußballerische Idee. Zudem ist er ein sensationeller Charakter, der vorangeht und dieselben Werte vertritt wie wir. Wir hatten sehr gute Gespräche mit ihm und freuen uns sehr, dass Daniel im Sommer das Traineramt bei uns übernimmt“, verrät der sportliche Leiter Joe Stinglhammer.





Auch der neue Coach Daniel Blindhuber blickt sehr positiv auf seine neue Aufgabe und die Gespräche mit dem Verein: "Ich hatte direkt beim ersten Kontakt ein sehr gutes Gefühl. Die darauffolgenden Gespräche mit dem Verein waren nicht nur höchst professionell, sondern auch familiär und wir hatten in vielen Punkten direkt die gleiche Auffassungsgabe. Daher war für mich schnell klar, dass das der Weg ist, den ich einschlagen will. Es wartet eine richtig spannende Aufgabe und eine super Mannschaft auf mich, aus der ich bereits einige Jungs aus meiner Zeit in Burghausen kenne, was mich enorm freut. Wir wollen eine top motivierte Truppe auf den Platz bringen, die einen attraktiven Offensivfußball spielt und schnell Punkte sammelt, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und darauf, dass es bald losgeht.“



Ziel der sportlich Verantwortlichen ist es in der neuen Saison deutlich mehr Konstanz in die Mannschaft reinzubringen. "Wir wollen schwer auszurechnen sein, den Gegnern das Leben mit Tempofußball schwer machen und so einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen. Wichtig wird dafür sein deutlich konstanter aufzutreten als in der vergangenen Saison und nicht in Schönheit zu sterben, denn in erster Linie zählen natürlich Punkte“, weiß Stinglhammer.



Nicht nur der neue Trainer Daniel Blindhuber bringt ab Sommer frischen Wind an die Birkenallee, sondern auch die sechs bereits feststehenden Neuzugänge: Sebastian Hager (SV Erlbach), Erich Kirchgessner (FC Töging), Christoph Damböck (ASCK Simbach), Daniel Bruckhuber (TSV Kastl), Kevin Bergter (SV Wacker Burghausen U19) und Benedikt Huber (TSV Reischach).



Dem gegenüber stehen mit Martin Stoller (SpVgg Landshut), Peter Berg (TSV Gangkofen), Luca Hübner (SV Kirchanschöring), Thomas König, den es ins Allgäu zieht, Manuel Schwaighofer (TSV Kastl) und Philipp Schmidt (FC Amsham) auch sechs Abgänge. "Martin hat in den zwei Jahren als Co-Trainer die Erwartungen mehr als erfüllt. 30 Tore und 16 Assists sprechen hierbei eine klare Sprache. Luca, Thomas, Manuel und natürlich auch Philipp, der im letzten Saisondrittel als Coach eingesprungen ist, haben allesamt im vergangenen Jahr einen top Job bei uns gemacht und sich nahtlos in die Mannschaft und den Verein eingefügt. Wir wollen uns bei allen für ihren Einsatz bedanken - sie sind alle weiterhin gern gesehene Gäste bei uns an der Birkenallee“, gibt Stinglhammer zu Protokoll.



Einen Abgang will Stinglhammer aber bewusst hervorheben. Und zwar Keeper Peter Berg: "Der Abgang von Peter schmerzt sehr und wir hätten ihn gerne in unseren Reihen behalten. Er war als Eigengewächs immer eine verlässliche Größe – auf und neben dem Platz. Für den Schritt zum TSV Gangkofen wünschen wir ihm alles Gute. Er wird aber nicht ganz weg sein und beispielsweise weiter als Jugendtrainer bei uns aktiv sein. Das freut uns enorm, in der Mannschaft hinterlässt er aber eine große Lücke."







Sebastian Hager ist der Königstransfer des SSV Eggenfelden – Foto: Verein





Diese Lücke als Führungsfigur soll in der neuen Saison vor allem Sebastian Hager (26) schließen. "Wast ist unser absoluter Wunschspieler, der in der Jugend bereits bei uns gespielt hat und in den letzten Jahren beim SV Erlbach Jahr für Jahr top performt hat. Mit ihm bekommen wir Speed, Torgefahr und einen absoluten Siegeswillen, daher freut es uns enorm, dass es nun endlich mit der Rückkehr geklappt hat. Sebastian soll zusammen mit Simon Schie vorangehen und die jungen Kollegen führen“, sagt Stinglhammer.



Neben Hager sollen auch Erich Kirchgessner (22), Benedikt Huber (18) und Kevin Bergter (18) in der Offensive für Furore sorgen und die Abgänge von Martin Stoller und Thomas König vergessen machen. "Es freut uns sehr, dass wir mit Erich, Benedikt und Kevin nicht nur richtig Offensivpower und Speed, sondern auch gute Jungs mit dazubekommen. Zudem kommt im Laufe der Vorrunde auch Yannik Doriat von seiner Kreuzbandverletzung wieder zurück, was uns nochmal mehr Qualität und Torgefahr beschert“, sagt Stinglhammer.



In der Defensive muss der SSV Luca Hübner und Philipp Schmidt ersetzen. Vor allem erstgenannter war absoluter Stammspieler und ging trotz seines jungen Alters von Tag eins an vorneweg. Mit Christoph Damböck (25), dem Kapitän des ASCK Simbach/Inn und Daniel Bruckhuber (23) konnte jedoch erstklassiger Ersatz verpflichtet werden. "Christoph ist schon lange auf unserem Radar, daher freut es uns sehr, dass er nun den Weg zu uns gefunden hat. Er und Daniel werden unsere Defensive stabilisieren und können mit ihrer Erfahrung eine sehr wichtige Rolle einnehmen“, sagt Stinglhammer.







Mit Christoph Damböck wechselt der Kapitän des ASCK Simbach an die Birkenallee – Foto: Verein