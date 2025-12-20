Valdrin Blakaj steht auch in der Saison 26/27 an der Seitenlinie des SSV Eggenfelden – Foto: mb.presse / Butzhammer

Eggenfelden: Blakaj verlängert - Stoller geht von Bord Der Landesligist setzt die Zusammenarbeit mit seinem Headcoach fort, muss aber seinen Co-Spielertrainer ziehen lassen

Personal-Nachrichten aus dem Lager des SSV Eggenfelden. Chefcoach Valdrin Blakaj hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und steht somit auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie des Rottaler Landesligisten. Nicht mehr Teil des Trainerteams wird dann jedoch Martin Stoller sein, der nach zwei Jahren als spielender "Co“ seinen Posten im Sommer zur Verfügung stellt.

31 Punkte zur Winterpause, ein gutes Polster auf die Abstiegsplätze sowie ein junges Team, das Spaß macht und in der laufenden Saison schon einige Male für richtig Furore sorgen konnte. Der SSV Eggenfelden kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Vor allem, nachdem es im Sommer einen großen Umbruch gab und das Team deutlich verjüngt wurde. "Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir so gut dastehen, wie wir es aktuell tun. Nachdem wir einige Stützen der letzten Jahre ersetzen mussten, ist das dem gesamten Team enorm hoch anzurechnen“, resümiert Vorstand Sport Alexander Köberl. Einen großen Anteil an der positiven Entwicklung hat definitiv der Chefanweiser Valdrin Blakaj, der im Sommer das Zepter von Tobias Huber übernommen hatte. "Val ist für uns ein absoluter Glücksfall. Er hat der Mannschaft sofort seinen eigenen Stempel aufgedrückt, setzt auf spielerische Lösungen und hat ein super Gespür für die jungen Talente. Zudem arbeitet er extrem unaufgeregt, was sich positiv auf die Mannschaft übertragt“, ergänzt Köberl. Die erste Niederlage setzte es in der laufenden Saison erst am zehnten Spieltag und auch wenn man in Richtung Winter noch die eine oder andere Schlappe einstecken musste, ist man in Eggenfelden mehr als zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.



So war es auch nur eine Formalie für die Beteiligten, die Zusammenarbeit, um ein Jahr zu verlängern. "Wir sind enorm froh, dass Valdrin weiter an Bord ist und die Mannschaft auch kommende Saison als Cheftrainer betreut. Er leistet überragende Arbeit und hat unser vollstes Vertrauen, daher mussten wir in dieser Personalie nicht lange überlegen. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr den Klassenerhalt schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen können, um dann auch zeitnah die Personalplanungen für die neue Saison abzuschließen", erklärt Köberl. Auch für Valdrin Blakaj selbst, war die Erweiterung des Engagements eine eindeutige Angelegenheit. "Die Arbeit in Eggenfelden bereitet mir großen Spaß. Die Mannschaft hat sich in kürzester Zeit, als eines der jüngsten Teams der Liga sehr positiv entwickelt. Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen, das mir ermöglicht, die gemeinsame Arbeit in Ruhe fortzusetzen und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen."

















Martin Stoller wird den SSV Eggenfelden im Sommer Richtung SpVgg Landshut verlassen – Foto: Harry Rindler





Mit der Trainerfrage hat der SSV die wichtigste Entscheidung bereits gefällt, nun gilt es an der einen oder anderen Stellschrauben im Team zu drehen, um in der neuen Saison wieder stark aufgestellt zu sein. Eine Lücke, die es zu schließen gilt, ist die von Martin Stoller. Der spielende Co-Trainer und großgewachsene Stoßstürmer hat in seinen bisherigen eineinhalb Jahren im Trikot des SSV Eggenfelden nicht nur menschlich, sondern auch sportlich zu 100 Prozent überzeugt. 27 Tore und 14 Assists in bisher 51 Spielen sprechen eine klare Sprache. "Martin wird uns enorm fehlen. Er hat nicht nur als Co-Trainer einen super Job gemacht, sondern auch als Kante vorne drin unserem Spiel nochmal eine ganz neue Komponente gegeben, die wir so zuvor nicht hatten. Seine Torgefahr und seine Präsenz wird nicht leicht zu ersetzen sein, das ist uns allen bewusst“, sagt Köberl.





