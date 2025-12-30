Eggenfelden: Alramseder ersetzt Koskowski

Ein Keeper geht, ein anderer kommt. Beim SSV Eggenfelden hat sich in der Winterpause Marius Koskowski verabschiedet. Der 21-Jährige wird künftig an der Grünwalder Straße in München den Bällen hinterherfliegen, allerdings nur in der Kreisliga beheimateten "Dritten" des TSV 1860. Als Ersatz für den jungen Torhüter, der an der Birkenallee immerhin 52 Landesliga-Einsätze verzeichnete, konnten die Verantwortlichen Patrick Alramseder vom Südost-Landesligisten TSV Kastl verpflichten.

Der 22-Jährige, der beim SV Wacker Burghausen ausgebildet wurde, trug vor seinem Kastl-Engagement das Trikot des FC Töging, bei dem er seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machte. In der dritthöchsten Amateurklasse stand der Neu-Eggenfeldener bislang 26-mal zwischen den Pfosten. "Marius hat seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen schon vor längerer Zeit nach München verlagert. Deshalb konnte er fast gar nicht mehr mit uns trainieren und kam in der laufenden Runde auch nur zweimal zum Einsatz. Sein Wechsel ist nachvollziehbar und wir wünschen ihm alles Gute", sagt Eggenfeldens Coach Valdrin Blakaj.





