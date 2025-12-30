Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Patrick Alramseder ist neu beim SSV Eggenfelden – Foto: Markus Nebl
Eggenfelden: Alramseder ersetzt Koskowski
Beim Landesligisten gibt es in der Winterpause Bewegung im Torhüterteam
Ein Keeper geht, ein anderer kommt. Beim SSV Eggenfelden hat sich in der Winterpause Marius Koskowski verabschiedet. Der 21-Jährige wird künftig an der Grünwalder Straße in München den Bällen hinterherfliegen, allerdings nur in der Kreisliga beheimateten "Dritten" des TSV 1860. Als Ersatz für den jungen Torhüter, der an der Birkenallee immerhin 52 Landesliga-Einsätze verzeichnete, konnten die Verantwortlichen Patrick Alramseder vom Südost-Landesligisten TSV Kastl verpflichten.
Der 22-Jährige, der beim SV Wacker Burghausen ausgebildet wurde, trug vor seinem Kastl-Engagement das Trikot des FC Töging, bei dem er seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machte. In der dritthöchsten Amateurklasse stand der Neu-Eggenfeldener bislang 26-mal zwischen den Pfosten. "Marius hat seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen schon vor längerer Zeit nach München verlagert. Deshalb konnte er fast gar nicht mehr mit uns trainieren und kam in der laufenden Runde auch nur zweimal zum Einsatz. Sein Wechsel ist nachvollziehbar und wir wünschen ihm alles Gute", sagt Eggenfeldens Coach Valdrin Blakaj.
Marius Koskowski hat den "V" verlassen – Foto: Harry Rindler
Obwohl der "V" mit Matthias Petermann und Peter Berg zwei Schlussmänner im Kader hat, wollte man unbedingt wieder einen dritten Torwart hinzuholen. "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Konkurrenzkampf auf dieser Position ist groß und das wirkt sich bislang positiv auf die Leistungen unserer Tormänner aus. Zudem haben wir im Regelfall immer mindestens zwei Keeper im Training. Das ist ebenfalls sehr angenehm, auch wenn man am Spieltag die große Qual der Wahl hat, wem man letztlich ins Tor stellt. Wir sind sehr froh, mit Patrick einen gut ausgebildeten Mann bekommen zu haben", verrät Blakaj, in dessen Kader es in der Winter-Wechselperiode ansonsten wohl keine Veränderungen geben wird. "Aktuell ist nichts geplant", informiert der 35-Jährige.