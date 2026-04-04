Egestorf will den nächsten Schritt Richtung Finale gehen

– Foto: Lennart Blömer, Horst Vog

Der LSK hat Heimstärke, Pokalmut und zuletzt den VfV 06 Hildesheim aus dem Wettbewerb geworfen – doch der 1. FC Germania Egestorf/Langreder reist nach dem 4:1 gegen den MTV Wolfenbüttel mit neuem Selbstvertrauen zum Halbfinale an.

Für Germania Egestorf/Langreder spricht zunächst die tabellarische Ausgangslage. Die Mannschaft steht in der Oberliga Niedersachsen mit 41 Punkten aus 22 Spielen auf Rang drei und damit vor dem LSK, der mit 32 Punkten aus 21 Partien Neunter ist. Dazu kommt der Rückenwind aus dem jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den MTV Wolfenbüttel, bei dem Egestorf nach dem Seitenwechsel viel Konsequenz entwickelte und die Partie deutlich auf seine Seite zog. Auch der LSK geht allerdings mit einem Erfolgserlebnis ins Halbfinale: Das Team drehte zuletzt gegen FC Verden 04 ein 0:1 noch in ein 2:1 und unterstrich damit, dass es gerade zuhause unangenehm zu bespielen ist.

Wenn am Samstag, 4. April 2026, um 16 Uhr auf den Sülzwiesen in Lüneburg angepfiffen wird, geht es für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder um weit mehr als nur ein weiteres Pokalspiel. Das Halbfinale im Niedersachsen-Pokal ist der vorletzte Schritt auf dem Weg in den DFB-Pokal – und genau deshalb hat die Partie beim Lüneburger SK Hansa den Charakter eines echten Schlüsselspiels. Offiziell angekündigt wurde die Begegnung von beiden Vereinen als Saisonhöhepunkt, der LSK spricht selbst vom „Spiel des Jahres“.

Zwei formstarke Teams, zwei unterschiedliche Wege ins Halbfinale

Der Weg der Gäste in die Vorschlussrunde war alles andere als geradlinig, aber wirkungsvoll. Egestorf setzte sich im Achtelfinale mit 1:0 gegen den Heeslinger SC durch und überstand im Viertelfinale gegen TSV Wetschen ein wildes Spiel, das erst im Elfmeterschießen mit 9:8 entschieden wurde. Der LSK zog seinerseits mit einem 4:3 bei TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und vor allem mit dem bemerkenswerten 2:0 beim VfV 06 Hildesheim ins Halbfinale ein. Gerade dieser Erfolg macht deutlich, warum Egestorf gewarnt ist: Der Gastgeber hat bereits bewiesen, dass er in K.-o.-Spielen einen Oberliga-Spitzenklub aus dem Wettbewerb nehmen kann.

Aus sportlicher Sicht spricht vieles für ein enges Spiel. Egestorf bringt die höhere individuelle Qualität und die stärkere Tabellenposition mit, der LSK dagegen Heimvorteil, Pokalwucht und das Momentum eines Aufsteigers mit, der sich in der Liga stabilisiert hat. Dass beide Teams sich zudem in dieser Saison noch einmal in der Liga gegenüberstehen werden, unterstreicht zusätzlich, wie vertraut und vermutlich auch taktisch geprägt dieses Duell sein dürfte.

Viel wird davon abhängen, wer die Nerven behält

Für Germania Egestorf/Langreder dürfte entscheidend sein, die gute zweite Halbzeit aus dem Wolfenbüttel-Spiel mitzunehmen: hohes Tempo, klare Abläufe im letzten Drittel und mehr Zielstrebigkeit nach Ballgewinnen. Der LSK wiederum lebt vor eigenem Publikum stark von Intensität, Zweikampfhärte und der Fähigkeit, Spiele auch in Phasen zu ziehen, in denen der Gegner optisch Vorteile hat. Genau deshalb passt die Konstellation so gut zu einem Pokal-Halbfinale: Der Favorit reist mit Selbstbewusstsein an, trifft aber auf einen Gastgeber, der sich in diesem Wettbewerb längst als gefährlicher Spezialist erwiesen hat.

Die Bühne ist also bereitet für ein Duell, in dem nicht nur spielerische Qualität, sondern auch Widerstandsfähigkeit und Konsequenz den Ausschlag geben dürften. Für Egestorf ist es die Chance, die starke Ligaposition zu veredeln und ins Finale einzuziehen. Für den LSK ist es die Gelegenheit, vor eigenem Publikum den vielleicht größten Schritt der Saison zu machen.