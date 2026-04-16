Egestorf vor richtungsweisendem Duell gegen Spelle

Verfolgerduell mit klarer Ausgangslage Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht als Tabellendritter mit 44 Punkten aus 23 Spielen in die Partie. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst beträgt neun Zähler, womit jeder Punktgewinn notwendig bleibt, um im erweiterten Aufstiegsrennen präsent zu bleiben. Der SC Spelle-Venhaus folgt auf Rang fünf mit 39 Punkten aus 25 Partien. Für die Gäste bietet sich die Möglichkeit, den Abstand zur Spitzengruppe weiter zu verkürzen und direkten Druck auf die vor ihnen platzierten Mannschaften auszuüben.

Egestorf-Langreder reist mit Rückenwind in die Partie. Der jüngste 2:0-Erfolg bei Lupo Martini Wolfsburg unterstreicht die Stabilität, insbesondere in der Defensive. Mit nun 52 erzielten Treffern zählt die Offensive weiterhin zu den konstanten Faktoren im Spiel des Tabellendritten. Spelle-Venhaus kam zuletzt zu einem 1:1 gegen SV Meppen II. Das Remis steht exemplarisch für eine Saison, in der die Mannschaft häufig punktet, sich aber selten entscheidend absetzen kann.