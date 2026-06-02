Egestorf vor dem Endspiel um die Aufstiegschance

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder steht bereits am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen den Tabellenführer Eimsbütteler TV belegt die Mannschaft mit null Punkten und einer Tordifferenz von 1:4 den vierten und letzten Tabellenplatz. Auch der Blumenthaler SV ist ohne Punktgewinn in die Relegation gestartet. Der Meister der Bremen-Liga unterlag dem SV Todesfelde mit 0:2 und rangiert aufgrund der besseren Tordifferenz vor Egestorf auf Platz drei.

Da lediglich die beiden bestplatzierten Mannschaften den Sprung in die Regionalliga Nord schaffen, kommt der Begegnung bereits entscheidende Bedeutung zu. Meister gegen Vizemeister Während Egestorf-Langreder als Zweiter der Oberliga Niedersachsen die Relegation erreichte, qualifizierte sich Blumenthal als Meister der Bremen-Liga für die Aufstiegsrunde. Beide Mannschaften haben ihr erstes Spiel verloren und stehen nun vor der gleichen Herausforderung: Nur ein Sieg hält die Aufstiegsperspektive uneingeschränkt offen.