Egestorf verpasst den Aufstieg: Null Punkte in der Gruppe 0:2 im letzten Relegationsspiel: Germania beendet die Aufstiegsrunde punktlos, der SV Todesfelde steigt als Gruppenzweiter auf von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Der Traum von der Regionalliga Nord ist für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder geplatzt. Im entscheidenden letzten Spiel der Aufstiegsrunde unterlag der niedersächsische Vizemeister dem SV Todesfelde mit 0:2 und schloss die Relegation ohne Punktgewinn auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hatte sich trotz der Niederlagen gegen den Eimsbütteler TV (1:4) und den Blumenthaler SV (2:3) die letzte Chance auf den Aufstieg bewahrt. Dafür wäre gegen den SV Todesfelde jedoch ein Sieg notwendig gewesen. Die Gäste aus Schleswig-Holstein gingen mit drei Punkten als Tabellenzweiter in die Begegnung und hatten die deutlich bessere Ausgangsposition. Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um Kontrolle bemüht waren. Egestorf zeigte die notwendige Einsatzbereitschaft, konnte sich offensiv jedoch nur selten entscheidend durchsetzen. Todesfelde verteidigte kompakt und wartete geduldig auf seine Möglichkeiten.

Klüver und Körting entscheiden die Aufstiegsfrage Nach torloser erster Halbzeit fiel die Vorentscheidung kurz nach dem Seitenwechsel. Klüver brachte den SV Todesfelde in der 52. Minute mit 1:0 in Führung und verschaffte den Gästen damit die Kontrolle über die Partie. Die Germania war in der Folge gezwungen, mehr Risiko zu gehen, fand jedoch nur selten Lücken in der Defensive der Schleswig-Holsteiner. In der Nachspielzeit machte Körting schließlich alles klar. Sein Treffer zum 2:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit beseitigte die letzten Zweifel am Ausgang der Begegnung.