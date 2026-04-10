„Egestorf steht mehr unter Druck“ – Wolfsburg empfängt Top-Team

Am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg auf den drittplatzierten 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Die Rollen sind klar verteilt – doch das spektakuläre Hinspiel zeigt, dass Überraschungen möglich sind.
Die Ausgangslage vor der Partie am 12. April ist eindeutig: Lupo Martini Wolfsburg steht mit neun Punkten aus 22 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz, während der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 41 Punkten Rang drei belegt und weiterhin Kontakt zur Spitze hält.
Für Wolfsburg geht es im Saisonendspurt um jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Egestorf hingegen verfolgt ambitionierte Ziele: Der Verein hat die Lizenz für die Regionalliga beantragt und befindet sich mitten im Aufstiegsrennen. Entsprechend hoch ist der Druck auf die Gäste.
Trotz der klaren tabellarischen Unterschiede kann Wolfsburg auf positive Erinnerungen zurückgreifen. Das Hinspiel gewann Lupo Martini überraschend mit 5:3 – in einer torreichen Partie, in der Schlangen mit drei Treffern herausragte und die Offensive der Wolfsburger ihre Durchschlagskraft unter Beweis stellte.
Dieser Erfolg könnte auch im Rückspiel eine Rolle spielen. „Wir werden mit unseren Mitteln versuchen, sie zu ärgern. Das hat im Hinspiel auch gut geklappt“, sagt Teammanager Tahar Gritli. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass die Partie bei den Gästen noch präsent sein dürfte: „Das ist bestimmt denen noch ein Dorn im Auge.“
Nach der jüngsten 0:1-Niederlage beim SV Meppen II will Wolfsburg vor allem über Einsatz und Mentalität kommen. „Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie genauso die Leidenschaft auf den Platz bringt wie zuletzt gegen Wolfenbüttel“, betont Gritli.
Die Ausgangslage ermöglicht es den Gastgebern, ohne großen Erwartungsdruck in die Partie zu gehen. „Gegen Egestorf können wir befreit aufspielen“, sagt der Teammanager und verweist gleichzeitig auf die Situation des Gegners: „Egestorf steht mehr unter Druck. Sie haben die Lizenz für die Regionalliga eingereicht und wollen die Möglichkeit nutzen oben dran zu bleiben.“
Die Trainingswoche verlief aus Sicht der Wolfsburger positiv. „Es war eine gute Trainingswoche, und heute (Freitag) wird beim Abschlusstraining noch an den letzten Ecken gefeilt“, so Gritli.
Gegen die spielstarken Gäste wird es darauf ankommen, kompakt zu verteidigen und die sich bietenden Umschaltmomente konsequent zu nutzen. Nur so kann Lupo Martini Wolfsburg gegen einen der Aufstiegsanwärter bestehen.
Während Wolfsburg dringend Punkte benötigt, um die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten, geht es für Egestorf darum, im engen Rennen um die Spitzenplätze keine Zähler zu verlieren.
Die Voraussetzungen deuten auf ein ungleiches Duell hin – doch die Erinnerung an das Hinspiel zeigt, dass auch in dieser Konstellation Überraschungen möglich sind.