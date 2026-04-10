„Egestorf steht mehr unter Druck“ – Wolfsburg empfängt Top-Team Tabellenletzter Lupo Martini vor Heimspiel gegen den Dritten – Außenseiter setzt auf Mut und Erinnerungen an das Hinspiel von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg auf den drittplatzierten 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Die Rollen sind klar verteilt – doch das spektakuläre Hinspiel zeigt, dass Überraschungen möglich sind.

Klare Rollenverteilung vor dem Duell Die Ausgangslage vor der Partie am 12. April ist eindeutig: Lupo Martini Wolfsburg steht mit neun Punkten aus 22 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz, während der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 41 Punkten Rang drei belegt und weiterhin Kontakt zur Spitze hält. Für Wolfsburg geht es im Saisonendspurt um jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Egestorf hingegen verfolgt ambitionierte Ziele: Der Verein hat die Lizenz für die Regionalliga beantragt und befindet sich mitten im Aufstiegsrennen. Entsprechend hoch ist der Druck auf die Gäste.

Trotz der klaren tabellarischen Unterschiede kann Wolfsburg auf positive Erinnerungen zurückgreifen. Das Hinspiel gewann Lupo Martini überraschend mit 5:3 – in einer torreichen Partie, in der Schlangen mit drei Treffern herausragte und die Offensive der Wolfsburger ihre Durchschlagskraft unter Beweis stellte. Dieser Erfolg könnte auch im Rückspiel eine Rolle spielen. „Wir werden mit unseren Mitteln versuchen, sie zu ärgern. Das hat im Hinspiel auch gut geklappt“, sagt Teammanager Tahar Gritli. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass die Partie bei den Gästen noch präsent sein dürfte: „Das ist bestimmt denen noch ein Dorn im Auge.“