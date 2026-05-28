Egestorf startet gegen den Hamburger Vizemeister in die Aufstiegsrunde Auftakt der Regionalliga-Relegation: Germania empfängt den Eimsbütteler TV an der Ammerke von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder beginnt die entscheidende Phase der Saison. Nach Platz zwei in der Oberliga Niedersachsen startet die Mannschaft mit einem Heimspiel gegen den Eimsbütteler TV in die Relegation zur Regionalliga Nord.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat sich mit 59 Punkten und Platz zwei in der Abschlusstabelle der Oberliga Niedersachsen für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord qualifiziert. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft den Eimsbütteler TV, den Vizemeister der Oberliga Hamburg. Die Ausgangslage ist klar definiert: In einer Vierergruppe mit dem SV Todesfelde und dem Blumenthaler SV steigen die beiden punktbesten Mannschaften in die Regionalliga Nord auf. Aufgrund des kurzen Modus kann bereits das erste Spiel erheblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Relegation haben.

Heimspiel mit hoher Bedeutung Für Egestorf-Langreder ist das Heimspiel an der Ammerke die Chance, direkt ein Zeichen zu setzen. Die Mannschaft von Trainer Boris Besovic geht mit Rückenwind in die Relegation, nachdem sie die Oberliga-Saison mit drei Siegen in Folge abgeschlossen hatte. Besonders die Defensive präsentierte sich in den vergangenen Wochen stabil. Gleichzeitig verfügt die Germania mit 63 Saisontreffern über eine der stärkeren Offensivreihen der niedersächsischen Oberliga.