Egestorf schon einsame Spitze: Jüttner-Show am Holzweg Bezirksliga Lüneburg 2: Der MTV feiert einen deutlichen Sieg beim Buchholzer FC von Moritz Studer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Hannig

Der MTV Egestorf ist der erste Tabellenführer der Bezirksliga-Spielzeit 2026/27! Als Vorjahresdritter waren die Egestorfer beim Vierten vom Buchholzer FC zu Gast und feierten einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg. Ist der MTV nun sogar ein Meisterschaftsanwärter?

Die beiden Duellanten begegneten sich zunächst mit viel Respekt, ehe Egestorf kurz vor der Pause auf die Siegerstraße abbog. Ole Albers legte für Hendrik Jüttner zur Führung auf (31.), anschließend tauschten Vollstrecker und Vorlagengeber die Rollen und stellten auf eine 2:0-Pausenführung (38.).

Buchholz glückte im Bezirkspokal ein 3:0-Sieg gegen die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen ein starker Erfolg und kam mit Wut im Bauch aus der Kabine zurück. Jonas Baumgart fand mit einer Flanke Frank Saaba, der das Leder mit dem Kopf über die Linie beförderte (49.). Eine Schlüsselszene des Spiels war es, dass Jüttner nur fünf Zeigerumdrehungen nach einem Zuspiel von Jakob Stöckmann den alten Vorsprung wiederherstellte (54.). Matchwinner Jüttner machte mit einem Distanzschuss zum 4:1 schon vor dem Anbruch der Schlussphase alles klar (72.).