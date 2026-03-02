Egestorf-Langreder festigt Tabellenführung

– Foto: Horst Vogler

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder behauptet mit einem 2:0-Erfolg seine Spitzenposition in der Oberliga Niedersachsen. Der SV Wilhelmshaven hält Rang sechs, verpasst jedoch die Chance, den Abstand zur Spitzengruppe zu verkürzen.

Der SV Wilhelmshaven bleibt trotz der Niederlage mit 29 Punkten aus 16 Spielen auf Platz sechs. Aufgrund der engen Konstellation im oberen Mittelfeld verpassten die Gäste jedoch die Gelegenheit, näher an die Top drei heranzurücken.

Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat seine Ausgangsposition im Aufstiegsrennen gefestigt. Mit dem 2:0-Heimsieg am 20. Spieltag erhöht die Mannschaft ihr Punktekonto auf 38 Zähler aus 18 Partien und verteidigt Rang eins.

Frühe Führung bringt Kontrolle

Egestorf-Langreder übernahm früh die Initiative. In der 15. Minute erzielte Bode das 1:0 und verschaffte dem Favoriten die notwendige Sicherheit.

Kurz nach der Pause erhöhte Lübke auf 2:0 (50., Foulelfmeter). Der Strafstoß brachte die Vorentscheidung in einer Partie. Die Situation verschärfte sich für die Gäste zusätzlich, als Pufong in der 57. Minute nach grobem Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl verwaltete Egestorf-Langreder den Vorsprung kontrolliert.

Einordnung der Niederlage für Wilhelmshaven

Für Wilhelmshaven ist die Niederlage ein weiterer Dämpfer nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen SV Meppen II. Dennoch bleibt die Mannschaft im oberen Tabellendrittel positioniert. Die defensive Stabilität – weiterhin nur 18 Gegentore – unterstreicht die grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit.

Egestorf-Langreder behauptet weiterhin mit vier Punkten Vorsprung - aber einem Spiel mehr - auf Verfolger SV Atlas Delmenhorst die Tabellenführung und untermauert seine Ambitionen. Wilhelmshaven bleibt in Schlagdistanz zu Rang fünf, benötigt jedoch zeitnah Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.