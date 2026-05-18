Egestorf krönt Aufholjagd mit der Vizemeisterschaft

Nach zuvor drei Erfolgen in Serie – gegen Holthausen/Biene, Bersenbrück und nun Verden – sicherte sich die Germania Platz zwei hinter Meister SV Atlas Delmenhorst. Damit qualifiziert sich die Mannschaft für die Relegation zur Regionalliga Nord.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat am letzten Spieltag seine starke Schlussphase bestätigt und die Saison mit einem Heimsieg abgeschlossen. Gegen den FC Verden 04 setzte sich der Tabellenzweite mit 2:0 durch und beendet die Spielzeit mit 59 Punkten aus 30 Partien.

Die Partie gegen Verden blieb zunächst ausgeglichen, ehe Ballerstedt die Gastgeber in der 53. Minute in Führung brachte. Egestorf kontrollierte anschließend das Spielgeschehen zunehmend souverän. Für die Entscheidung sorgte Joshua Siegert in der 77. Minute per Foulelfmeter.

Der FC Verden 04 beendet die Saison mit 38 Punkten auf Rang elf. Trotz der Niederlage behauptete die Mannschaft einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Abschied einer Vereinsfigur

Besondere Aufmerksamkeit erhielt im Anschluss an die Partie der Abschied von Joshua Siegert. Der langjährige Spieler, in Egestorf aufgewachsen und eng mit dem Verein verbunden, verlässt die Germanen zum Ende der Saison und setzte mit seinem Treffer vom Elfmeterpunkt einen emotionalen Schlusspunkt.

Der Verein würdigte Siegert als Symbol für Vereinstreue und Identifikation. Entsprechend groß war die Resonanz der Zuschauer im Stadion an der Ammerke.

Für Egestorf-Langreder richtet sich der Blick nun auf die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. Bereits am 30. Mai empfängt die Mannschaft den Eimsbütteler TV zum Auftakt der Relegation. Es folgen Begegnungen gegen den Blumenthaler SV sowie den SV Todesfelde.

Die Vizemeisterschaft ist für die Germania der verdiente Lohn einer konstanten Rückrunde – und zugleich die Grundlage für die Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga Nord.