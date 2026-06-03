Egestorf holt Marcel Garbers vom Ligakonkurrenten FC JesBe

Garbers wechselte zur Saison 2022/23 vom MTV Brackel aus der 2. Kreisklasse zum damaligen SV Bendestorf, der zu diesem Zeitpunkt noch als eigenständiger Verein antrat. In der Bezirksliga fand sich der Offensivspieler schnell zurecht. In seiner ersten Saison absolvierte er 30 Spiele und erzielte neun Tore.

Zur Saison 2024/25 kehrte Garbers zunächst zum MTV Brackel zurück. Der Verein war in der Zwischenzeit bis in die Kreisliga aufgestiegen. Nach nur einer Spielzeit zog es ihn wieder zum FC Jesteburg-Bendestorf.