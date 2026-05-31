Egestorf erlebt Fehlstart in die Aufstiegsrunde

– Foto: Gianluca Lönneker

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat den Auftakt in die Relegation zur Regionalliga Nord deutlich verloren. Gegen den Eimsbütteler TV unterlag der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen mit 1:4 und steht vor den verbleibenden beiden Spielen bereits unter Zugzwang.

Die Gäste präsentierten sich über weite Strecken effizienter und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Hense brachte den Hamburger Vizemeister in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Pauli auf 2:0 (39.) und verschaffte dem ETV eine komfortable Ausgangslage.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist mit einer klaren Niederlage in die Aufstiegsrunde gestartet. Vor 450 Zuschauern an der Ammerke setzte sich der Eimsbütteler TV mit 4:1 durch und übernahm damit die Tabellenführung der Relegationsgruppe.

Für Egestorf-Langreder, das die Oberliga Niedersachsen als Tabellenzweiter mit 59 Punkten abgeschlossen hatte, entwickelte sich die Partie damit früh in eine schwierige Richtung.

Vorentscheidung nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang gelang es der Germania nicht, das Spiel entscheidend zu drehen. Stattdessen sorgte Hense mit seinem zweiten Treffer in der 72. Minute für die Vorentscheidung. Mbodje erhöhte acht Minuten später auf 4:0 und besiegelte die deutliche Niederlage des niedersächsischen Vizemeisters.

Erst kurz vor dem Abpfiff gelang Albrecht der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand (89.).

Während der Eimsbütteler TV mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 4:1 die Tabellenführung übernahm, fiel Egestorf-Langreder nach dem ersten Spieltag auf den letzten Platz zurück. Parallel setzte sich der SV Todesfelde mit 2:0 gegen den Blumenthaler SV durch und belegt Rang zwei.

Druck vor den verbleibenden Spielen

Die Ausgangslage für Egestorf-Langreder hat sich damit deutlich verschlechtert. Da nur die beiden punktbesten Mannschaften den Sprung in die Regionalliga Nord schaffen, steht die Germania in den verbleibenden Begegnungen gegen Blumenthal und Todesfelde unter erheblichem Druck.

Nach einer starken Oberliga-Saison ist der Fehlstart zwar noch nicht gleichbedeutend mit dem Ende aller Aufstiegshoffnungen. Die Mannschaft benötigt nun jedoch ein Erfolgserlebnis, um im Rennen um die Regionalliga Nord zu bleiben.