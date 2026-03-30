Egestorf dreht nach der Pause auf – „Nichts zu holen“

Der MTV Wolfenbüttel hingegen verharrt nach der Niederlage mit 20 Punkten auf Rang 13. Der Abstand zu den unteren Plätzen bleibt überschaubar, die Lage im Tabellenkeller angespannt.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat seine Rolle als Tabellendritter bestätigt und sein Punktekonto auf 41 Zähler aus 22 Spielen ausgebaut. Damit bleibt die Mannschaft in unmittelbarer Nähe zum Führungsduo aus Delmenhorst und Heeslingen (je 44 Punkte).

Die Partie begann erwartungsgemäß mit Feldvorteilen für Egestorf-Langreder, ohne dass sich zunächst klare Unterschiede im Ergebnis niederschlugen. Milan brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung.

Wolfenbüttel zeigte jedoch eine disziplinierte Reaktion und kam kurz vor der Pause durch Fricke zum Ausgleich (45.+2). Der Treffer entsprach dem Spielverlauf einer ersten Halbzeit, in der der Außenseiter phasenweise stabil verteidigte und situativ offensive Akzente setzte.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff kippte die Partie entscheidend. Baumgratz („Tigrinho“) stellte in der 46. Minute die Führung wieder her, ehe Denker nur vier Minuten später auf 3:1 erhöhte (50.).

Diese Phase offenbarte die strukturellen Unterschiede zwischen beiden Mannschaften. Egestorf nutzte seine individuelle Qualität konsequent aus, während Wolfenbüttel den Zugriff verlor. Lübke sorgte in der 60. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung.

Personelle Probleme beim Aufsteiger

Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan verwies nach der Partie auf erhebliche personelle Einschränkungen: „Wir hatten elf fitte Spieler auf dem Platz.“ Früh habe man wechseln müssen, später seien weitere angeschlagene Akteure hinzugekommen.

Die Konsequenz sei spürbar gewesen: „Wir haben auch natürlich nicht so richtig gegenhalten können.“ Trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit habe seine Mannschaft nach der Pause „wirklich geschlafen“ und den Gegner „eingeladen zum Tor“.

Dogan zog ein nüchternes Fazit: „Also heute war für uns hier nichts zu holen, das muss man ganz klar sagen. Da war Egestorf einfach zu stark.“

Die Gastgeber untermauern mit dem klaren Erfolg ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Wolfenbüttel hingegen bleibt auf Punkte im Kampf um den Klassenerhalt angewiesen – insbesondere gegen direkte Konkurrenten.