Egenburger Unentschieden gegen Puchheim

Die erste Halbzeit hatte der VfL mehr Spielanteile, flüssiger Spielaufbau wollte aber selten aufkommen. Ein Abschluss von Ales Szczepurek, gut pariert vom Puchheimer Keeper, blieb die beste Chance. Auf der Gegenseite leistete man sich eine Minute vor der Pause einen Schnitzer im Spielaufbau, der Puchheimer Stürmer wurde dann von Torwart Wagner aber gut abgedrängt und kam nicht mehr zum Abschluss.

Mit dem Punkt in Alling im Rücken wollte der VfL am Ostermontag gegen den FC Puchheim daheim nachlegen. Im Vergleich zur Vorwoche standen Leon Kistler und Andi Widmann nicht im Kader. Felix Lechner und Studiums-Urlauber Maurice David standen wieder zur Verfügung. Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl und Nico Kistler fielen dagegen weiter aus.

Auch nach der Pause taten sich die Hausherren schwer zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Auf der Gegenseite konnte man sich zwei Mal bei Torwart Wagner bedanken, der nach Ballverlust im Aufbau und einem Konter jeweils das 0:0 hielt. Die Egenburger wurden durch Maurice David am gefährlichsten, sein Kopfball landete aber an der Latte. So schien es lange auf ein 0:0 rauszulaufen, als dann die Gäste bereits in der Schlussphase durch einen Fernschuss in Führung gingen. Nun lief der VfL fünf Minuten vor dem Ende also sogar einem Rückstand hinterher, konnte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aber zumindest die Niederlage verhindern. Thomas Berglmeir steckte für Szczepurek durch und dieser traf mit einem satten Schuss von halbrechts zum Ausgleich.

Letztlich ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem nicht schön anzusehenden Kreisklassen-Spiel. Die Möglichkeit es wieder besser zu machen hat der VfL kommenden Sonntag bei der SpVgg Wildenroth. Anpfiff dort ist um 15 Uhr.