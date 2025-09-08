Egenburger Torfestival gegen Wildenroth endet Unentschieden

Das Spiel selbst begann ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es erste Halbchancen. Nach knapp einer Viertelstunde war es mit dem Abtasten aber vorbei. Ein Wildenrother Standard wurde auf das erste Mal noch verteidigt. Der zweite Ball landete aber auch bei den Gästen und nach guter Flanke köpfte der Gästespieler lehrbuchmäßig in den Winkel. Anders als in den bisherigen Heimspielen steckten die Hausherren den Kopf jetzt aber nicht in den Sand, sondern traten nun sehr entschlossen auf. Man war präsent in den Zweikämpfen und kam selbst wieder zu Möglichkeiten. Einen Schuss von David konnte der Wildenrother Keeper noch parieren. Kurz darauf kam nach einer Weindl-Flanke Nico Kistler an den Ball und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfer verwandelte Ales Szczepurek zum Ausgleich. Und der VfL blieb jetzt am Drücker. Über Grüner gelangte der Ball zu Maurice David, der trocken ins kurze Eck zur Führung traf. Auf der Gegenseite mussten die Hausherren zwar brenzlige Situationen überstehen, hielten aber stark dagegen und die Wildenrother Offensive weitestgehend im Zaum halten. Knapp 10 Minuten vor der Pause konnte der VfL die Führung ausbauen. Eine Freistoßflanke von Stefan Naßl legte Chris Hain per Kopf in die Mitte ab wo Jonas Roch mit sehenswertem Seitfallzieher zum 3:1 erfolgreich war. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drückten dann die Wildenrother auf den Anschlusstreffer. Zunächst schoss aber ein Angreifer nach Egenburger Fehler im Spielaufbau neben das Tor. Und kurz darauf fanden sie in Michael Wagner ihren Meister. Auf der Gegenseite blieb der VfL sehr effektiv. Bei einem Konter nach einer Stunde legte zunächst David in den Lauf von Kistler, dieser servierte wieder perfekt für den durchgelaufenen David, welcher den Torwart umspielte und zum 4:1 traf. Kurz darauf hatte Hain nach Zuspiel Szczepurek die Möglichkeit noch weiter zu erhöhen, verzog den schwer zu nehmenden Ball aber knapp. Die Gäste steckten aber auch trotz des 3-Tore-Rückstand nicht auf. Und lange hatte dieser auch nicht Bestand. Denn nur fünf Minuten nach dem 4:1 konnte Wildenroth auf 4:2 verkürzen und witterte seine Chance. Torwart Michael Wagner stand nun im Mittelpunkt und brachte die Wildenrother teilweise zur Verzweiflung, parierte mehrmals stark. Gut 15 Minuten vor dem Ende musste er aber doch hinter sich greifen, als ein Wildenrother durch das Mittelfeld nicht zu halten war und mit tollem Chip aus 20 Metern erfolgreich war. Nun befand sich der VfL in einer Abwehrschlacht mit nur wenig Entlastung. Die Wildenrother hatten den Ausgleich mehrmals auf dem Fuß, scheiterten aber immer wieder an Wagner oder einem anderen Egenburger, der irgendetwas dazwischen brachte. So ging es, bis zur fünften Minute der Nachspielzeit, der letzten. Der VfL verpasste es, ca. 25 Meter vor dem Tor den Ball zu klären, Wildenroth eroberte diesen und kam noch mal zum Abschluss. Erneut konnte Wagner parieren, war dieses Mal aber beim Abschluss machtlos – 4:4. Anschließend pfiff der gute Unparteiische das Spiel gar nicht mehr an.

Wie schon gegen Geiselbullach und den SC Fürstenfeldbruck muss der VfL ganz spät den Dreier aus der Hand geben. Die Gäste aber gaben nie auf und drückten die Hausherren die letzte halbe Stunde hinten rein. Die Egenburger können auf die ersten 45 Minuten aufbauen. Ziel muss nun sein, solche Leistungen wieder konstant auf das Feld zu bringen.