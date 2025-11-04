Egenburger Serie reißt gegen Geiselbullach II

Mit vier Siegen aus dem Oktober im Rücken startete der VfL ins letzte Heimspiel 2025 gegen den TSV Geiselbullach II. Zu den schon länger verletzten Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Daniel Glockner und Tobi Greppmair gesellte sich dieses Mal noch Spielertrainer Christian Hain.
Durch Dauerregen und das vorangegangene Spiel der Zweiten war der Platz bereits zu Beginn gut in Mitleidenschaft gezogen. Der VfL fand aber zunächst noch ganz gut in die Partie, Berglmeir und Zech verpassten in aussichtsreicher Position den Abschluss oder konnten bei den beschriebenen Verhältnissen den Ball nicht kontrollieren. Ein Kopfball von Maxi Weindl nach Berglmeir-Ecke ging knapp am langen Pfosten vorbei. Ab Mitte der ersten Hälfte waren dann aber die Gäste gut im Spiel und der VfL wurde defensiv anfälliger. So bügelte Torwart Wagner zunächst noch einen Stellungsfehler der Defensive aus, ehe er bei der anschließenden Ecke bei einem Kopfball aus kurzer Distanz chancenlos war. Mit der Gästeführung ging es dann auch in die Pause.
Nach der Pause taten sich die Egenburger zunächst weiter schwer. Wenn es zu Torchancen kam, war das Egenburger Gehäuse in Gefahr. Geiselbullach verpasste es aber die Führung auszubauen, so dass sich ab Mitte der zweiten Hälfte das Blatt wieder wendete. Der VfL schafft es nun wieder Druck auf das Bullacher Tor aufzubauen, die beste Chance hatte dabei Ales Szczepurek, der nach etwa 75 Minuten den Pfosten traf. Nach 80 Minuten war es dann geschafft, als Szczepurek nach Vorlage von Berglmeir den Ausgleich markierte. Die Hausherren hätten jetzt gerne noch den fünften Sieg in Serie gelandet und versuchten weiter Druck aufzubauen. Geiselbullach nutzte dabei einen Egenburger Ballverlust für einen Konter, der mit dem spielentscheidenden 1:2 kurz vor Schluss belohnt wurde.
Insgesamt ging der Sieg der Gäste in Ordnung. Diese verstanden mit den Platzverhältnissen besser umzugehen und hatten leichtes Chancenübergewicht.
Für den VfL geht es zum Abschluss der Herbstrunde kommendes Wochenende zu den SF Breitbrunn. Anstoß dort ist um 14:15 Uhr.