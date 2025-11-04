Egenburger Serie reißt gegen Geiselbullach II

Mit vier Siegen aus dem Oktober im Rücken startete der VfL ins letzte Heimspiel 2025 gegen den TSV Geiselbullach II. Zu den schon länger verletzten Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Daniel Glockner und Tobi Greppmair gesellte sich dieses Mal noch Spielertrainer Christian Hain.

Durch Dauerregen und das vorangegangene Spiel der Zweiten war der Platz bereits zu Beginn gut in Mitleidenschaft gezogen. Der VfL fand aber zunächst noch ganz gut in die Partie, Berglmeir und Zech verpassten in aussichtsreicher Position den Abschluss oder konnten bei den beschriebenen Verhältnissen den Ball nicht kontrollieren. Ein Kopfball von Maxi Weindl nach Berglmeir-Ecke ging knapp am langen Pfosten vorbei. Ab Mitte der ersten Hälfte waren dann aber die Gäste gut im Spiel und der VfL wurde defensiv anfälliger. So bügelte Torwart Wagner zunächst noch einen Stellungsfehler der Defensive aus, ehe er bei der anschließenden Ecke bei einem Kopfball aus kurzer Distanz chancenlos war. Mit der Gästeführung ging es dann auch in die Pause.