Egenburger Heimpleite gegen SF Breitbrunn

Nach dem Unentschieden in Geiselbullach ging es für den VfL Egenburg mit einer englischen Woche und dem ersten Heimspiel gegen die SF Breitbrunn weiter. Der Kader der Egenburger blieb zum Spiel am Samstag unverändert.

Aufgrund der durchwachsenen Leistung vom Samstag hatten sich die Hausherren grundsätzlich viel vorgenommen. Nur folgenden dem Vorhaben keine Taten – im Gegenteil. Keine zwei Minuten waren gespielt, als man sich bei einem langen Ball der Gäste in der Defensive sehr unglücklich präsentierte und nach Treffer aus spitzem Winkel einem 0:1 nachlaufen musste. Im Anschluss fand der VfL nach und nach besser in die Partie. In erster Linie spiegelte sich dies jedoch in viel Ballbesitz wider, der immer wieder durch Abspiel- und Stockfehler auf holprigem Untergrund ausgebremst wurde. So konnten die Breitbrunner die VfL-Offensive weitestgehend in Schach halten. Ales Szczepurek vergab Mitte der ersten Hälfte aus etwa 10 Metern die beste Ausgleichschance, als er knapp am Gästetor vorbeizielte.