Egenburger Heimpleite gegen SF Breitbrunn

Nach dem Unentschieden in Geiselbullach ging es für den VfL Egenburg mit einer englischen Woche und dem ersten Heimspiel gegen die SF Breitbrunn weiter. Der Kader der Egenburger blieb zum Spiel am Samstag unverändert.
Aufgrund der durchwachsenen Leistung vom Samstag hatten sich die Hausherren grundsätzlich viel vorgenommen. Nur folgenden dem Vorhaben keine Taten – im Gegenteil. Keine zwei Minuten waren gespielt, als man sich bei einem langen Ball der Gäste in der Defensive sehr unglücklich präsentierte und nach Treffer aus spitzem Winkel einem 0:1 nachlaufen musste. Im Anschluss fand der VfL nach und nach besser in die Partie. In erster Linie spiegelte sich dies jedoch in viel Ballbesitz wider, der immer wieder durch Abspiel- und Stockfehler auf holprigem Untergrund ausgebremst wurde. So konnten die Breitbrunner die VfL-Offensive weitestgehend in Schach halten. Ales Szczepurek vergab Mitte der ersten Hälfte aus etwa 10 Metern die beste Ausgleichschance, als er knapp am Gästetor vorbeizielte.
Nach dem Seitenwechsel kamen zunächst wieder die Gäste zu einer guten Chance, Leon Kistler konnte aber parieren. Kurz darauf ließen sich die Egenburger aber wieder von einem langen Ball der Breitbrunner düpieren und wie in der ersten Hälfte waren die Gäste aus spitzem Winkel erfolgreich, das 0:2. Auch in der Folge fiel den Hausherren nicht viel ein gegen die gutstehenden Gäste vom Ammersee. Erneut ging ein Abschluss von Szczepurek neben das Tor, aber der Anschlusstreffer lag nicht wirklich in der Luft. Breitbrunn hingegen blieb ziemlich kaltblütig. Nach einer Ecke landete der Ball an der Strafraumgrenze, wo der Gästestürmer den aufsetzenden Ball per Dropkick via Innenpfosten ins Netz beförderte. Mit dem 0:3 war die Messe gelesen. Dem VfL fiel weiter nicht viel ein und Breitbrunn tat bei hohen Temperaturen nur noch das Nötigste um die Hausherren in Schach zu halten.
Am Ende bleibt ein ernüchternder Saisonstart für den VfL, dem offensiv wenig einfiel und sich defensiv anfällig zeigte. Die Möglichkeit es wieder besser zu machen besteht bereits am kommenden Samstag, wenn man um 13:30 beim SC Fürstenfeldbruck gastiert.