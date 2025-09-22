Egenburger Heimmisere hält auch gegen Gauting an

Mit dem Sieg in Gröbenzell im Rücken ging es für den VfL daheim im Glonntalstadion gegen den Gautinger SC. Personell konnte zwar Spielertrainer Chris Hain in die Startelf zurückkehren. Zusätzlich zu den schon länger verletzten Mario Thurner, Andreas Widmann, Christian Naßl, Benedikt Schneider und Michael Berglmeir fielen aber jetzt auch noch Maurice David und Stefan Naßl aus.

Das Spiel begann, wie bisher alle Egenburger Heimspiele dieser Saison, nicht gut. Es dauerte keine fünf Minuten und erneut mussten die Hausherren daheim einem Rückstand nachlaufen. Zunächst wurde leider ein klares Foul an Weindl nicht geahndet. Beim anschließenden Gautinger Konter setzte sich deren Mittelstürmer gegen die VfL-Abwehr durch. Seinen Versuch konnte Wagner noch parieren, den Abpraller versenkte ein mitgelaufener Gautinger aber eiskalt. Was den Zuschauern danach bei noch mal sommerlichen Temperaturen geboten wurde, lässt sich mit Sommerfußball wohl auch am besten beschreiben. Beim VfL verletzte sich auch noch Daniel Glockner und gelingen wollte einfach nichts. So zogen die Gautinger ihre kompakte Defensive auf und hatten auch noch das 2:0 auf dem Fuß, schossen aber drüber. Nennenswerte Gelegenheiten für die Egenburger – leider nicht vorhanden.