Egenburger Heimklatsche gegen Emmering

Nach der verdienten Niederlage in Moorenweis begannen für den VfL Egenburg die Wochen der Wahrheit mit der Begegnung gegen den FC Emmering. Wie bereits in der Vorwoche mussten die Hausherren auf Tobi Bogenhauser und Daniel Callsen verzichten.

Den Gästen war im Spiel sofort anzumerken, dass es für sie um die wohl letzte Chance Richtung Aufstiegsrunde ging, Emmering startete mit viel Engagement. Bereits in den Anfangsminuten wurde ein Gästetreffer wegen Abseits zurückgepfiffen. So waren es die Egenburger, die zuerst zählbares zu Stande brachten. Chris Karl hatte sich auf Außen gut durchgesetzt, seine scharfe Hereingabe bugsierte ein Gästespieler ins eigene Netz. Das Tor versetzte aber weder Emmering einen Dämpfer, noch brachte es dem VfL Auftrieb. Es ging also mit engagierten Gästen und lethargischen Egenburgern weiter, was nur begrenzte Zeit gut ging. Mitte der ersten Hälfte war es dann soweit, der VfL brachte nach einer Emmeringer Hereingabe den Ball nicht weg, ehe ein Gästespieler nach Ablage via Innenpfosten den Ausgleich markierte. Bis zur Halbzeit fingen sich die Egenburger nun etwas, ohne aber zu nennenswerten Chancen zu kommen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der VfL mehr Zugriff auf das Spiel, man schien sich zu fangen. Torchancen gab es nun auf beiden Seiten zunächst kaum. Nach gut einer Stunde konnte dann ein Emmeringer bei einer Umschaltaktion das Egenburger Mittelfeld mit Ball am Fuß durchlaufen und steckte auf einen Angreifer durch der zum 1:2 ins lange Eck traf. Und auch der nächste Emmeringer Schuss saß, als im Anschluss an einen Freistoß erneut ein Abschluss von halblinks im Strafraum im Egenburger Tor einschlug. Beim VfL ging nun nichts mehr, der Emmeringer Rausch ging hingegen weiter. Nach einem Abspielfehler der Egenburger in der eigenen Hälfte verlagerte Emmering das Spiel auf die linke Seite, wo sich dann erneut Stürmer Haberer nicht zwei Mal bitten ließ und binnen nicht mal 15 Minuten seinen Hattrick perfekt machte. Doch auch damit war der Torhunger der Gäste nicht gestillt. In den Schlussminuten machten sie sich nach einem Diagonalball Abstimmungsprobleme in der VfL-Defensive zu Nutze und markierten den 1:5-Endstand.