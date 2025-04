Egenburger Blitzstart führt zu Sieg gegen Puchheim

Dies gelang zum Beginn hervorragend. Nach gerade einmal zwei Minuten spielte Zech einen hohen Ball in den Strafraum, Michael Berglmeir setzte nach und Ales Szczepurek schoss aus kurzer Distanz zur Führung ein. Und ähnlich ging es weiter. In der fünften Minute sicherte Christian Naßl einen langen Ball der Puchheimer und chippte umgehend Hannes Zech in den Lauf, welcher per Lupfer das 2:0 besorgte. Mit der scheinbar komfortablen Führung im Rücken ließ man die Gäste zurück ins Spiel kommen. Nach einem Eckball nutzten diese Abstimmungsprobleme beim VfL und verkürzten auf 2:1. Das Spiel war in der Folge ausgeglichen, ehe Mitte der ersten Halbzeit nach etwa einer halben Stunde ein Puchheimer einen Volley von Michael Berglmeir mit abgespreiztem Arm blockte und der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Spielertrainer Chris Hain zum 3:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe der VfL die Führung ausbauen konnte. Ein langer Ball von Stefan Naßl hatte Puchheimer Unzulänglichkeiten in der Defensive zur Folge, Ales Szczepurek war der Nutznießer, umspielte den Torwart und traf zum 4:1. In der Folge ließ der VfL defensiv nicht mehr viel anbrennen. Auf der Gegenseite war Thomas Berglmeir im Pech, als er den Pfosten traf – den Abstauber von Hannes Zech hielt der Puchheimer Torwart. So stand am Ende ein verdienter Heimerfolg des VfL.