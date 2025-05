Egenburger Arbeitssieg gegen Geltendorf

Es zeichnete sich dann schnell ab, wie das Geschehen auf dem Platz aussehen würde. Geltendorf verbarrikadierte sich tief in der eigenen Hälfte, während der VfL versuchte Lücken zu finden. Einen starken Freistoß von Thomas Berglmeir fischte der Gästetorwart famos aus dem Winkel. Nach Naßl-Flanke verlängerte Hannes Zech auf Szczepurek, dessen Schuss aus spitzem Winkel lenkte der Geltendorfer Schlussmann noch an den Pfosten. Und auch im Eins-gegen-Eins mit Zech blieb der Hintermann Sieger, ebenso bei einem Kopfball von Maxi Weindl. Kurz vor der Pause drang dann Ales Szczepurek von außen in den Strafraum ein, aber auch hier blieb die Geltendorfer Nummer 1 der Sieger. Auf der Gegenseite kamen die Gäste zu einigen wenigen Kontern, hier war aber Torwart Wagner zur Stelle.

So war die Marschroute für die zweite Hälfte klar. Vor dem Tor kaltschnäuziger werden, gleichzeitig bei Entlastungsangriffen der Gäste achtsam bleiben. Zum Glück funktionierte ersteres sehr schnell in der zweiten Hälfte. Michael Berglmeir steckte auf seinen Bruder Thomas durch, dieser ging noch an 2-3 Geltendorfern auf Strafraumhöhe vorbei und zog ab. Sein Schuss wurde von einem Abwehrspieler abgefälscht und fiel als Bogenlampe am bereits ins Eck fliegenden Torwart vorbei ins Tor. Endlich das Egenburger 1:0. Ansonsten ging es nun aber weiter wie in der ersten Hälfte. Gefühlte 80% Ballbesitz beim VfL und abwartende Gäste. Dies führte zu weiteren VfL-Möglichkeiten, etwa durch Thomas Berglmeir oder Michael Berglmeir, der aus kurzer Distanz die Latte traf. So dauerte es bis knapp 15 Minuten vor dem Ende, ehe die Vorentscheidung gelingen sollte. Hannes Zech hatte Daniel Glockner geschickt, der den Ball mit einem Wahnsinns-Sprint erlief und beim Kreuzen des Geltendorfer Abwehrspielers von diesem zu Fall gebracht wurde. So konnte Ales Szczepurek vom Elfmeterpunkt sicher das 2:0 besorgen. Im Anschluss war bei einem Schuss von Thomas Berglmeir abermals Alu im Spiel und kurz vor dem Schlusspfiff schoss auch Geltendorf noch aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Am Ende aber stand ein verdienter VfL-Sieg gegen ebenfalls personell sehr gebeutelte Gäste. Weiter geht es für die Egenburger am nächsten Spieltag gegen den SV Adelshofen, den man am Sonntag um 15 Uhr im Glonntalstadion empfängt.