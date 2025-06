Egenburg verliert Relegations-Rückspiel gegen Landsberg II

Das Spiel begann im Vergleich zum Mittwoch deutlich ausgeglichener. Beide Teams versuchten weitestgehend kontrolliert aufzubauen. Da aber beide Teams im Mittelfeld auf Umschaltmomente lauerten, wurde dieses immer wieder mit weiten Bällen überbrückt. Die ganz großen Torchancen blieben so im ersten Durchgang auch aus. Der VfL kam durch Szczepurek und die Berglmeir-Brüder zwei Mal in und um den Strafraum zu Abschlüssen, verfehlte aber das Tor. Landsberg zielte ebenfalls einmal zu hoch, ansonsten waren die VfL-Hintermannschaft und Torwart Wagner bei Hereingaben der Landsberger hellwach.

Nach dem Seitenwechsel luchste dann Thomas Berglmeir einem Landsberger tief in der Landsberger Hälfte den Ball ab und servierte für Szczepurek. Dieser zögerte mit seinem Schuss eine Sekunde zu lang, so dass ein Gästespieler in letzter Sekunde dazwischen grätschen konnte. Kurz darauf hebelte dann ein langer Ball die VfL-Hintermannschaft aus, ein Gästespieler und Torwart Wagner prallten zunächst zusammen. Der VfL brachte den Ball dann nicht entscheidend weg, der Landsberger Stürmer hatte sich zwischenzeitlich berappelt und schoss zum 0:1 weg. Die Hausherren versuchten weiterhin alles, taten sich gegen gutstehende Gäste aber nun sehr schwer. Landsberg kam zu Kontermöglichkeiten und machte eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel drauf, als man das 0:2 folgen ließ. Der VfL kam noch zu einer Möglichkeit durch Michael Berglmeir, die vom Landsberger Schlussmann stark entschärft wurde. Auf der Gegenseite stellten dann fünf Minuten vor dem Ende die Gäste bei einem weiteren schnellen Gegenstoß den 0:3-Endstand her.

Letztlich endete die Relegation mit zwei verdienten Siegen der höherklassigen Landsberger. Viel kann sich der VfL nicht vorwerfen, letztlich war der Gegner individuell weitestgehend stärker. Gratulation an den TSV Landsberg II zum verdienten Klassenerhalt!