Egenburg verliert in Pentenried

Auf dem engen Pentenrieder Feld entwickelte sich dann ein durchaus erwartbares Spiel. Die Gastgeber gestatteten dem VfL in der eigenen Hälfte viel Ballbesitz, sobald es Richtung Pentenrieder Tor ging, ging es aber zur Sache. Dennoch ergaben sich in der Anfangsphase durch einen Kopfball von Ales Szczepurek und insbesondere einem Abschluss im Strafraum durch Christian Naßl erste Möglichkeiten. Auf der Gegenseite lauerten die Gastgeber auf Konter, in der Anfangsphase hatten die Gäste diese aber im Griff. Anschließend ließen die Torannäherungen der Egenburger nach, auch erste Standards verpufften wirkungslos. Mitte der ersten Hälfte verletzte sich dann zunächst Sebastian Grüner. Und der nächste Nackenschlag folgte umgehend, als der VfL sich einen Fehlpass ins Mittelfeld leistete, Pentenried umschaltete und dann aus gut 20 Metern zur Führung traf. Bereits kurz vor der Pause kam Szczepurek nach einem Standard an einen Abpraller, vergab aber aus etwa 10 Metern. Auf der Gegenseite hätte Pentenried noch auf 2:0 erhöhen können, Torwart Wagner war aber auf dem Posten.

Auch nach dem Seitenwechsel lief bei den Gästen nicht viel zusammen. Fehlende Laufbereitschaft im Spiel mit dem Ball machte es den Hausherren leicht, die Egenburger immer wieder in Zweikämpfe zu verwickeln oder Abspielfehler herbeizuführen. Auch bei Standardsituationen fehlte weiterhin die letzte Entschlossenheit den Ball über die Linie zu befördern. Symptomatisch das 2:0 der Hausherren nach etwa 65 Minuten. Einen Egenburger Eckball verpasste der Pentenrieder Torwart, aber einmal mehr war dessen Hintermannschaft zur Stelle. Diese brachten den Ball aus der Gefahrenzone und behaupteten nahe der Mittellinie den Ball. Ehe die meisten Egenburger in ihrer Lethargie erkannten, dass der Konter rollte, waren die Hausherren schon am VfL-Strafraum und der Abschluss schlug via Unterkante der Latte hinter Wagner ein. Wenige Minuten später dezimierten sich die Pentenrieder durch Gelb-Rot und es schien, dass der VfL Kapital daraus schlagen kann. Denn wieder nur kurz darauf, knapp 20 Minuten vor dem Ende, wurde Maxi Weindl im Pentenrieder Strafraum zu Fall gebracht und Ales Szczepurek verwandelte den fälligen Elfmeter. Aber der erhoffte Egenburger Sturmlauf entpuppte sich als laues Lüftchen. Pentenried fightete mit allem was man hatte, die wenigen VfL-Möglichkeiten wie eine Doppelkopfballchance (Glockner und Zech) wurden vergeben. Die Gastgeber nutzten Möglichkeiten Zeit von der Uhr zu nehmen und leisteten sich immer mehr Reibereien mit dem Schiedsrichter, was in einer Roten Karte für den Heimtrainer mündete. Aber auch in der 10-minütigen Nachspielzeit (die durch die verletzungsbedingte Auswechslung des Pentenrieder Torwarts weiter verlängert wurde) fand der VfL keinerlei Mittel mehr.