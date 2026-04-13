Egenburg unterliegt Wildenroth trotz Aufholjagd

Nach dem dürftigen 1:1 gegen Puchheim ging es für den VfL Egenburg zur SpVgg Wildenroth und damit wieder eines der Spitzenteams der Liga. Die Personallage war im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich angespannter. Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl und Nico Kistler fielen weiterhin aus. Dazu gesellten sich im Vergleich zum Puchheim-Spiel Daniel Glockner, Jonas Roch und Maurice David. Letztlich konnte die Bank nur mit Spielern bestückt werden, die bereits in der Zweiten aktiv waren.

Der VfL fand die ersten Minuten nicht schlecht in die Partie und hatte seine ersten Abschlüsse. Allerdings zeigte man sich auf der Gegenseite zu sehr in Geberlaune. Die erste Ecke konnten die Gastgeber ohne größere Gegenwehr zum 1:0 einköpfen. Und direkt nach dem Anstoß lud man die Hausherren wieder ein, welche dankbar zum 2:0 erfolgreich waren. Ein denkbar schlechter Start nach nicht einmal 10 Minuten. Anschließend blieb die Partie weitestgehend offen und auch der VfL wurde nach 20 Minuten mit einem Tor belohnt. Nach gutem Spielzug über Berglmeir, Bogenhauser und Grüner servierte dieser mustergültig für Szczepurek der das 2:1 markierte. Kurz darauf hätte Wildenroth auf 3:1 stellen können, Maxi Weindls Klärung in höchster Not ging aber vom Außenpfosten ins Toraus. Auf der Gegenseite ging ein Berglmeir-Freistoß noch an die Latte. So ging es mit dem 2:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fand der VfL wieder gut in die Partie und konnte diese weiter offen gestalten. Ganz klare Torchancen blieben in dieser Phase aber hüben wie drüben aus. So bedurfte es wieder einem Fehler im Spielaufbau, der die Gastgeber einlud. Wildenroth spielte den Angriff dann gut zu Ende und konnte aus kurzer Distanz ins verwaiste Tor auf 3:1 erhöhen. Aber die Egenburger steckten nicht auf und kombinierten sich über Grüner und Berglmeir rechts zur Grundlinie. Nach dem folgenden Rückpass war Chris Hain zur Stelle und markierte den Anschlusstreffer. In der Folge kämpften die Gäste um den Ausgleich und bekamen in den Schlussminuten die Chance dazu. Nach einer Naßl-Ecke erreichte Thomas Berglmeir der zweite Ball und er kam zu Fall – Elfmeter. Ales Szczepurek ließ sich die Möglichkeit zum 3:3 nicht nehmen. Leider sollte der Ausgleich nicht lange Bestand haben. Denn die Gastgeber nutzten in der 87. Minute eine weitere Ecke mit einem Kopfball zum 4:3. Anschließend hatte Leon Kistler noch das 4:4 auf dem Fuß, schoss aber knapp neben das Tor. Als der VfL bereits alles nach vorne geschmissen hatte kam Wildenroth noch zu einer letzten Möglichkeit, Sebastian Grüner kratzte einen Wildenrother Schuss auf das leere Tor aber von der Linie. So war es ein erneut denkbarer Schlagabtausch mit Wildenroth, dieses Mal aber mit dem besseren Ende für die Gastgeber.