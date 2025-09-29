Egenburg unterliegt in Schöngeising

Nach der Heimpleite gegen den Gautinger SC ging es für den VfL Egenburg zum SC Schöngeising. Der namhaft besetzte Kader der Hausherren hat sich in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Eine schwere Mission für den VfL, dessen Kader mit den Ausfällen von Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Stefan Naßl und Daniel Glockner weiterhin arg verletzungsgeplagt ist. Immerhin kehrte Andi Widmann nach seiner Adduktorenverletzung zurück.

Im Spiel hatte der VfL gleich zu Beginn einen guten Angriff über Jonas Roch, dessen Flanke Tobi Bogenhauser beim Volley über den Schuh rutschte. Aber anschließend waren die Gäste fast nur noch mit verteidigen beschäftigt. Mehrmals konnte man entweder in letzter Sekunde klären. Insbesondere Torwart Wagner stand immer wieder im Brennpunkt und hielt die Null. Chancenlos wäre er nach einer halben Stunde gewesen, aber ein Elfmeter der Hausherren ging an die Latte. Letztlich sollte man das Unentschieden aber nicht bis zur Pause halten können. Nach rund 35 Minuten kam Schöngeising zur verdienten Führung.