Egenburg unterliegt in Schöngeising

Nach der Heimpleite gegen den Gautinger SC ging es für den VfL Egenburg zum SC Schöngeising. Der namhaft besetzte Kader der Hausherren hat sich in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Eine schwere Mission für den VfL, dessen Kader mit den Ausfällen von Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Stefan Naßl und Daniel Glockner weiterhin arg verletzungsgeplagt ist. Immerhin kehrte Andi Widmann nach seiner Adduktorenverletzung zurück.
Im Spiel hatte der VfL gleich zu Beginn einen guten Angriff über Jonas Roch, dessen Flanke Tobi Bogenhauser beim Volley über den Schuh rutschte. Aber anschließend waren die Gäste fast nur noch mit verteidigen beschäftigt. Mehrmals konnte man entweder in letzter Sekunde klären. Insbesondere Torwart Wagner stand immer wieder im Brennpunkt und hielt die Null. Chancenlos wäre er nach einer halben Stunde gewesen, aber ein Elfmeter der Hausherren ging an die Latte. Letztlich sollte man das Unentschieden aber nicht bis zur Pause halten können. Nach rund 35 Minuten kam Schöngeising zur verdienten Führung.
Die zweite Hälfte begann der VfL präsenter. Roch kam im Schöngeisinger Strafraum zu Fall, der Pfiff blieb ihm aber verwehrt. Auf der Gegenseite fingen sich die Gäste dann nach rund einer Stunde einen Konter und der SCS erhöhte auf 2:0. Die Egenburger gaben sich aber nicht auf und sendeten mit einem Lattenkopfball von Chris Hain ein Lebenszeichen. Und eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte man nach Freistoßflanke Berglmeir und Lattentreffer Szczepurek im Nachschuss durch Maxi Weindl auf 2:1. Kurz darauf hatte Grüner das 2:2 auf dem Fuß, schoss aber drüber. Auf der Gegenseite blieb aber auch die Schöngeisinger Offensive weiter brandgefährlich und verpasste mehrmals die Vorentscheidung. So herrschte bis in die Nachspielzeit Spannung, ehe die Gastgeber mit dem 3:1 dann doch den Deckel draufmachten.
Somit wird die bisher so gute Egenburger Auswärtsbilanz durch die erste Niederlage getrübt. Umso mehr gilt es nun endlich zu Hause den Schalter umzulegen. Gegner kommende ist dabei der SV Germering, Anstoß am Sonntag um 15 Uhr im Glonntalstadion.