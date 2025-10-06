Egenburg trotzt Personalsorgen - erster Saisonheimsieg gegen Germering

Das Spiel begann mit viel Egenburger Ballbesitz, aber gefährlicheren Gästen. Die bisher punktlosen Germeringer konnten in der Anfangsphase einige Nadelstiche setzen, Torwart Wagner war aber stets zur Stelle. Nach etwa 20 Minuten dann der nächste verletzungsbedingte Wechsel beim VfL als Hannes Zech für Felix Lechner ins Spiel kam. Jetzt hatten die Hausherren mit Marcus Weindl und Marco Szczepurek „nur“ noch zwei Spieler auf der Bank, die bereits 90 Minuten in der Zweiten im Einsatz waren. Dennoch stabilisierte man sich auf dem Feld, stand defensiv sicherer. Vorne fehlte noch etwas Durchschlagskraft, auch eine 10-Minuten-Zeitstrafe der Gäste überstanden diese unbeschadet. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel stand erneut zunächst Michi Wagner im Brennpunkt und verhinderte im „Eins-gegen-Eins“ die Germeringer Führung. Auch kurz darauf klärte die VfL-Defensive in höchster Not. Auf der Gegenseite setzte anschließend Nico Kistler dann Hannes Zech ein, dessen Lupfer über den Torwart landete aber leider an der Latte. Die Egenburger kamen jetzt wieder zu mehr Offensivaktionen, kurz darauf hatte Zech den Keeper schon umkurvt, bekam aus spitzem Winkel den Ball nicht mehr auf das Tor. Begünstigt wurde die VfL-Offensive dann von einer weiteren 10-Minute-Strafe gegen die Gäste. Und nun war Spielertrainer Chris Hain nach einer tollen Flanke von Sebastian Grüner per Kopf zum 1:0 erfolgreich. Kurz darauf hatte Zech die Möglichkeit auf das 2:0, scheiterte aber am Torwart. Germering kam jetzt nur noch selten vor das VfL-Tor, in der 75. Minute aber entscheidend. Nach einem Abstoß zeigte sich die VfL-Abwehr unsicher, ehe an der Grenze zwischen Straf- und Torauslinie ein Germeringer gegen zwei Egenburger zu Fall kam und es zu einem sehr umstrittenen Elfmeterpfiff kam. Die Gäste ließen sich aber nicht zwei Mal bitten und glichen aus. Kurz darauf kam dann im Germeringer Strafraum Ales Szczepurek zu Fall - wurde nach eigener Aussage klar getroffen - von der Seitenlinie gesehen ein ebenfalls schmeichelhafter Strafstoß. Tobi Bogenhauser blieb cool und verwandelte zum 2:1. Anschließend warfen die Gäste alles nach vorne. Bei einem VfL-Konter wurde erneut Szczepurek zu Fall gebracht. Bogenhauser zielte nun zu genau und traf den Innenpfosten. So blieb es spannend, auch weil ein weiterer Zech-Abschluss aus kurzer Distanz auf der Linie geklärt wurde. Kurz darauf war der erste Heimsieg der Saison dann aber endlich unter Dach und Fach.