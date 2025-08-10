Egenburg startet mit Unentschieden in Geiselbullach

Der VfL erwischte einen Bilderbuchstart in die Partie. Nachdem man vom Anstoß weg etwa eine Minute den Ball laufen ließ, öffnete Maurice David mit herrlichem Diagonalpass auf Grüner das Feld. Grüner behielt am Strafraum den Überblick und servierte für Ales Szczepurek, der aus kurzer Distanz zur Führung traf. Anschließend kontrollierte der VfL bei Sommerhitze das Geschehen und nach 15 Minuten drang Szczepurek nach einem Diagonalball und Kopfballverlängerung David in den Strafraum ein. Der Geiselbullacher Verteidiger trat Szczepurek in der Drehung in die Beine. Die Elfmeterentscheidung war folgerichtig, der Platzverweis mit Rot sicherlich sehr hart. Szczepurek trat selbst zum Strafstoß an, setzte diesen aber an den Pfosten. Was im Nachgang geschah, lässt sich nur schwer beschreiben. Sicherlich hatte man mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Dennoch war der Egenburger Verwaltungsmodus nur schwer zu verstehen. Zwar ließ man defensiv wenig zu, aber immer wieder lud man Geiselbullach zu Kontern ein. Selbst verpasste man es, manche Situationen in der Geiselbullacher Hälfte besser und zielstrebiger auszuspielen. So ging es mit der 1:0-Führung in die Pause.

Die mahnenden Worte in der Pause zeigten nur bedingt Wirkung. Vielmehr witterte die Heimelf ihre Chance und diese kam bald. Aber Leon Kistler im VfL-Tor parierte zur Ecke. Diese wurde abgewehrt. Der „zweite Ball“ landete bei Geiselbullach und wurde wieder in den Strafraum gespielt, wo der Bullacher Angreifer vor dem möglichen Abschluss zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Gastgeber souverän. Diese hatten im Anschluss eine weitere Chance, schossen aber über das Tor. Kurz darauf schaffte es der VfL über Thomas Berglmeir das Bullacher Mittelfeld schnell zu überbrücken. Dieser setzte anschließend Ales Szczepurek ein, der seinen Gegenspieler versetzte und mit starkem Abschluss ins kurze Eck traf. Den Gästen gab die Führung wieder etwas mehr Selbstverständnis. Leider ließ man mehrere Chancen zur Entscheidung liegen, scheiterte immer wieder am gut aufgelegten Keeper der Heimelf. Und auch ein fälliger Strafstoß nach Foul an David durch den Torwart wurde dem VfL verwehrt. Dennoch muss man sich an der eigenen Nase packen und fragen, weshalb man dann in der Schlussphase erneut Standardsituationen der Hausherren zuließ. Bei einer Ecke wähnten einige Egenburger den Ball bereits im Aus, dennoch ist der kollektive Tiefschlaf in dieser Situation nicht zu erklären. Die Hausherren sagten danke und trafen zum 2:2 in der Nachspielzeit. Auf der Gegenseite kam man durch Spielertrainer noch mal zu einer Chance, verpasste aber den Lucky Punch.