Egenburg startet mit Unentschieden gegen Gauting in die Saison

Nach knapp sechs Wochen Vorbereitung stand für den VfL Egenburg der Saisonauftakt gegen den Gautinger SC auf dem Programm. Unter dem neuen Trainer Martin Weiderer, unterstützt von Christian und Max Berglmeir, absolvierte man eine gute Vorbereitung. Leider schlug gegen Ende das Verletzungspech wieder erbarmungslos zu. Während man bei Michael Berglmeir nach einjähriger Pause mittlerweile Comeback-Hoffnungen hat, sind Christian Naßl, Adrian Sallashi, Daniel Glockner, Tobias Bogenhauser, Martin Thurner und Felix Lechner „frisch“ verletzt.

Aufgrund Hitze, Trockenheit und Aufruf zum Wassersparen war der Egenburger Platz in keinem guten Zustand, was beiden Mannschaften anzumerken war. Der VfL hatte dennoch gleich in der Anfangsphase die Möglichkeit zur Führung, als Szczepurek auf Maurice David passte, dieser aber nur den Innenpfosten traf. Ansonsten waren die Hausherren zwar überlegen, aber selten richtig torgefährlich. Mitte der ersten Halbzeit forderte der VfL dann Elfmeter, als David im Gautinger Strafraum zu Fall kam. Das Spiel lief aber weiter. So ging es mit 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb der VfL überlegen, musste gegen die schnellen Offensivspieler der Gäste aber auf der Hut sein. Viel ließ man aber nicht zu. Auf der Gegenseite hatte man dann etwa 20 Minuten vor dem Ende den Torschrei auf den Lippen, als Szczepurek einen vom Torwart abgewehrten Ball auf Niklas Hopfenmüller ablegte. Dieser traf auf kurzer Distanz aber leider nur ein Gautinger Abwehrbein auf der Linie. Ansonsten hielt die Gautinger Defensive weiter, erst in der Nachspielzeit kam der VfL noch mal zu einer Möglichkeit. Der Lupfer von Jonas Fischer ging allerdings knapp über das Tor.