Egenburg startet mit Heimniederlage gegen SCF ins Jahr 2026

Mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten SC Fürstenfeldbruck ging es für den VfL Egenburg in die restlichen Punktspiele 2026. Während der VfL bislang in diesem Jahr nur Testspiele bestritt, hatten sich die Gäste vergangene Woche gegen Gröbenzell bereits die ersten drei Punkte gesichert. Verzichten mussten die Egenburger auf Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Maurice David und Marcus Weindl.
Das Spiel begann weitgehend ausgeglichen. Es gab erste Torannäherungen auf beiden Seiten. Der SCF legte gutes Tempo vor, der VfL konnte aber über weite Strecken Paroli bieten. Einmal entwischte ein Brucker Angreifer der VfL-Hintermannschaft, scheiterte aber an Keeper Wagner. Pech hatte Ales Szczepurek, als bei seinem Lupfer aus etwa 25 Metern der Gästetorwart doch noch rechtzeitig zurück im Kasten war. Im Egenburger Strafraum titschte ein Brucker Lob auf die Latte. Kurz vor der Pause hatten die Egenburger den Ball bei einem Brucker Konter eigentlich bereits gesichert, als dieser wieder verloren ging. Nach anschließender Flanke und Kopfballverlängerung stand ein SCF-Spieler abseitsverdächtig goldrichtig und schoss zur Führung ein. So ging es mit 0:1 in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel hielten die Gäste das Tempo hoch, der VfL wehrte sich nach Kräften. Man war nun aber mehr defensiv gebunden, schaffte weniger Entlastung. Torwart Wagner konnte den einen oder anderen Brucker Abschluss entschärfen oder diese verfehlten das Ziel. Nach 70 Minuten war es in Folge einer Standardsituation aber passiert und die Gäste kamen zum 0:2. Zwar kam der VfL knapp 10 Minuten vor dem Ende noch mal zu einem Abschluss durch Szczepurek, insgesamt spielten die Gäste es jetzt aber souverän runter und waren auch torgefährlicher. So war das 0:3 kurz vor Schluss auch verdient.
In der ersten Hälfte konnten die Egenburger dem Aufstiegskandidaten durchaus Paroli bieten. In der zweiten Hälfte wurde die individuelle Klasse der Gäste immer mehr sichtbar. Für den VfL gilt es nun sich in der Trainingswoche auf das Auswärtsspiel beim nächsten Topteam aus Alling vorzubereiten. Anpfiff dort am kommenden Sonntag ist bereits um 13 Uhr.