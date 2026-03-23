Egenburg startet mit Heimniederlage gegen SCF ins Jahr 2026

Mit einem Heimspiel gegen den ambitionierten SC Fürstenfeldbruck ging es für den VfL Egenburg in die restlichen Punktspiele 2026. Während der VfL bislang in diesem Jahr nur Testspiele bestritt, hatten sich die Gäste vergangene Woche gegen Gröbenzell bereits die ersten drei Punkte gesichert. Verzichten mussten die Egenburger auf Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Maurice David und Marcus Weindl.

Das Spiel begann weitgehend ausgeglichen. Es gab erste Torannäherungen auf beiden Seiten. Der SCF legte gutes Tempo vor, der VfL konnte aber über weite Strecken Paroli bieten. Einmal entwischte ein Brucker Angreifer der VfL-Hintermannschaft, scheiterte aber an Keeper Wagner. Pech hatte Ales Szczepurek, als bei seinem Lupfer aus etwa 25 Metern der Gästetorwart doch noch rechtzeitig zurück im Kasten war. Im Egenburger Strafraum titschte ein Brucker Lob auf die Latte. Kurz vor der Pause hatten die Egenburger den Ball bei einem Brucker Konter eigentlich bereits gesichert, als dieser wieder verloren ging. Nach anschließender Flanke und Kopfballverlängerung stand ein SCF-Spieler abseitsverdächtig goldrichtig und schoss zur Führung ein. So ging es mit 0:1 in die Pause.