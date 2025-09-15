Egenburg siegt in Gröbenzell

Den Spielbeginn verschlief der VfL bei sehr schwierigen Platzverhältnissen komplett. Anfangs kamen die Hausherren mit den Verhältnissen deutlich besser klar. Nach nicht mal fünf Minuten setzten sich die Gröbenzeller über links durch, die Hereingabe setzte ein Angreifer aus kurzer Distanz aber zum Glück knapp neben das Tor. Gut zehn Minuten waren gespielt, als Torwart Wagner gegen einen Gröbenzeller im Strafraum einen Schritt zu spät kam und es Elfmeter gab. Diesen konnte der Egenburger Schlussmann aber parieren, den Nachschuss setzten die Hausherren drüber. Anschließend stabilisierte sich der VfL defensiv, wenngleich offensiv weiterhin nicht wirklich viel zusammenlief. So war für die restlichen gut 30 Minuten alles andere als ein schönes Fußballspiel zu sehen und es ging mit einem für die Egenburger, aufgrund der Anfangsphase, glücklichen 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel brachten die Gäste dann mit zunehmender Spieldauer mehr Ruhe in ihr Spiel. Defensiv ließ man weiterhin wenig zu, vorne kam man durch David zu zwei Schusschancen. Nach gut einer Stunde verlagerte dann Bogenhauser das Spiel gut auf Szczepurek. Dieser fand mit starkem Schnittstellenpass den startenden Jonas Roch, der vor dem Torwart cool blieb und zum 0:1 traf. Damit war der VfL nun endgültig im Spiel angekommen. Man gewann die Zweikämpfe im Mittelfeld und konnte bald nachlegen. David behielt im Strafraum den Überblick und servierte für Roch, der den Doppelpack schnürte. Und schon kurz darauf die Vorentscheidung, als sich Maurice David gegen mehrere Gröbenzeller durchsetzte, dann im Strafraum den Keeper aussteigen und noch einen letzten Abwehrspieler ins Leere grätschen ließ, um dann zum 0:3 einzuschieben. Postwendend kamen aber die Hausherren zum 1:3-Anschlusstreffer. Anders als in der Vorwoche kam dieses Mal aber keine Spannung mehr auf. Auch, weil sich Jonas Roch auch noch als Assistgeber betätigte und Ales Szczepurek seine Hereingabe direkt zum 1:4 verwertete. Da war es auch zu verschmerzen, dass Thomas Berglmeir aus guter Position nach Zuspiel von David das 1:5 liegen ließ.